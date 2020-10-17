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    На Буковині – найбільша добова кількість випадків Covid-19 з початку пандемії

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    Коронавірус продовжує стрімко збільшувати кількість хворих в Україні, та на Буковині, зокрема - На Буковині – найбільша добова кількість випадків Covid-19 з початку пандемії
    Коронавірус продовжує стрімко збільшувати кількість хворих в Україні, та на Буковині, зокрема
    Фото: Чернівецька ОДА

    Значна кількість нових випадків інфікування виявлена саме у Чернівцях

    У п’ятницю, 16 жовтня, в Чернівецькій області зафіксували 247 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 85 пацієнтів.

    Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «247 Це найбільша цифра від початку епідемії у Чернівецькій області. Значна кількість нових випадків інфікування саме у Чернівцях», – написав чиновник.

    Він додав, що Covid-19 не відступає і продовжує «підступно та стрімко» збільшувати кількість хворих в Україні, та на Буковині, зокрема.

    «Тож вкотре звертаюсь до всіх – дотримуйтеся карантинних обмежень. За ситуацію відповідальний кожен із нас», – резюмував Осачук.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      287231
    • Хворіють
      159904
    • Одужали
      121919
    • Померли
      5408

    Нагадаємо, в Україні за добу 15 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом  287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

     Читайте також інтерв'ю:
    здоров'я Чернівецька область епідемія коронавірус
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