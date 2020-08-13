Світ потребує кількох видів вакцини від Covid-19 – ВООЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щоб ефективно боротися з хворобою, світу необхідні кілька варіантів вакцини від коронавірусу

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гербеєсус повідомив, що світу необхідні кілька варіантів вакцини від коронавірусу, щоб ефективніше боротися з інфекцією. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Нам потрібні декілька кандидатів (які завершили роботу над вакциною - ред.), щоб максимізувати шанси на те, щоб знайти вирішення проблеми», - сказав він на брифінгу в Женеві.

Крім того, глава ВООЗ наголосив, що, коли в світі з'явиться перевірена ефективна вакцина, виникне серйозна проблема: попит на препарат неминуче буде істотно перевищувати пропозицію.

Про створення вакцини від коронавірусу нещодавно заявили у Росії, де вже встигли випробувати її на добровольцях.

Пізніше стало відомо про побічні ефекти від російської вакцини від Covid-19.

Нині у світі тестують 26 вакцин-кандидатів, шість із них уже проходять дослідження на ефективність з залученням значної кількості учасників.

Як повідомлялося, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.