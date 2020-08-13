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    Світ потребує кількох видів вакцини від Covid-19 – ВООЗ

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    Світ потребує кількох видів вакцини від Covid-19 – ВООЗ

    Щоб ефективно боротися з хворобою, світу необхідні кілька варіантів вакцини від коронавірусу

    Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гербеєсус повідомив, що світу необхідні кілька варіантів вакцини від коронавірусу, щоб ефективніше боротися з інфекцією. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Нам потрібні декілька кандидатів (які завершили роботу над вакциною - ред.), щоб максимізувати шанси на те, щоб знайти вирішення проблеми», - сказав він на брифінгу в Женеві.

    Крім того, глава ВООЗ наголосив, що, коли в світі з'явиться перевірена ефективна вакцина, виникне серйозна проблема: попит на препарат неминуче буде істотно перевищувати пропозицію.

    Про створення вакцини від коронавірусу нещодавно заявили у Росії, де вже встигли випробувати її на добровольцях.

    Пізніше стало відомо про побічні ефекти від російської вакцини від Covid-19.

    Нині у світі тестують 26 вакцин-кандидатів, шість із них уже проходять дослідження на ефективність з залученням значної кількості учасників.

    Як повідомлялося, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд. 

    Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

    У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

     

    здоров'я хвороби вакцинація ВООЗ коронавірус
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