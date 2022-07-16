У Білій Церкві з вишу «вилетіла» студентка, яка закликала ЗСУ скласти зброю

Пропозиція скласти зброю перед рашистськими окупантами обернулася для студентки відрахуванням з вишу

Дівчина заявляла, що вона проти війни, а ворога пропонувала зустріти з добром

Білоцерківський національний аграрний університет виключив зі списку студентів «особу, яка є прихильницею ворожих намірів». Про це повідомляє пресслужба вищого навчального закладу.

Йдеться про студентку четвертого курсу факультету ветеринарної медицини, яка на своїй сторінці в Instagram (нині сторінка недоступна) заявляла, що не підтримує Збройні сили України, бо не підтримує убивства і війну.

Студентка закликала українців скласти зброю і «зустріти ворога з добром».

Керівництво вишу, дізнавшись про таку позицію четвертокурсниці, зібралося на термінове засідання, на якому і виключило її з університету.

Крім того, були передані відповідні звернення до Нацполіції та Служби безпеки України.

«Для студентства важливо продовжувати опановувати обрану професію, не витрачаючи власного ресурсу на підтримку ворожих поглядів і розпалювання політичних конфліктів», – йдеться у заяві національного аграрного університету.

Нагадаємо, у Харкові колишній студент отримав три роки за любов до прапорів «Новоросії» і «Л/ДНР».