  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. У Білій Церкві з вишу «вилетіла» студентка, яка закликала ЗСУ скласти зброю
рус
    Новини

    У Білій Церкві з вишу «вилетіла» студентка, яка закликала ЗСУ скласти зброю

    Пропозиція скласти зброю перед рашистськими окупантами обернулася для студентки відрахуванням з вишу - У Білій Церкві з вишу «вилетіла» студентка, яка закликала ЗСУ скласти зброю
    Пропозиція скласти зброю перед рашистськими окупантами обернулася для студентки відрахуванням з вишу

    Дівчина заявляла, що вона проти війни, а ворога пропонувала зустріти з добром

    Білоцерківський національний аграрний університет виключив зі списку студентів «особу, яка є прихильницею ворожих намірів». Про це повідомляє пресслужба вищого навчального закладу.

    Йдеться про студентку четвертого курсу факультету ветеринарної медицини, яка на своїй сторінці в Instagram (нині сторінка недоступна) заявляла, що не підтримує Збройні сили України, бо не підтримує убивства і війну.

    Студентка закликала українців скласти зброю і «зустріти ворога з добром».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Білій Церкві з вишу «вилетіла» студентка, яка закликала ЗСУ скласти зброю
    У Білій Церкві з вишу «вилетіла» студентка, яка закликала ЗСУ скласти зброю

    Керівництво вишу, дізнавшись про таку позицію четвертокурсниці, зібралося на термінове засідання, на якому і виключило її з університету.

    Крім того, були передані відповідні звернення до Нацполіції та Служби безпеки України.

    «Для студентства важливо продовжувати опановувати обрану професію, не витрачаючи власного ресурсу на підтримку ворожих поглядів і розпалювання політичних конфліктів», – йдеться у заяві національного аграрного університету.

    Нагадаємо, у Харкові колишній студент отримав три роки за любов до прапорів «Новоросії» і «Л/ДНР».

    Читайте також:
    Теги: війна Київщина Україна Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Білій Церкві з вишу «вилетіла» студентка, яка закликала ЗСУ скласти зброю