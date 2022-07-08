Московська церква на Рівненщині: міськрада ухвалила несподіване рішення

Міська рада Рівного ухвалила рішення, яке блокує можливість заборони діяльності Московської церкви у місті

Рівненська міська рада 8 липня на засіданні встановила мораторій на розгляд політичних питань, «які роз‘єднують суспільство» під час воєнного стану. Ініціювали це рішення начальник обласної військової адміністрації та за сумісництвом депутат міськради Віталій Коваль, мер Олександр Третяк та секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян.

«Вітаю рішення міськради Рівного заборонити питання, які роз‘єднують суспільство», – написав Коваль на своїй сторінці у Facebook.

Голова ОВА зазначив, що відповідне рішення було ухвалене з метою «недопущення розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі та посягань на права і свободи людини, забезпечення громадської безпеки і порядку».

Зокрема, Рівненська міська рада вирішила:

На період до припинення чи скасування воєнного стану встановити заборону (мораторій) на включення до порядку денного пленарних засідань Рівненська міська рада та розгляд питань, проектів рішень, заяв тощо, які роз’єднують суспільство, сіють між громадянами України протистояння, напруження та розбрат.



Мораторій запроваджується, як свідома відповідь на пряму загрозу існуванню української держави, спричинену агресією ворога, який відкрито прагне розколоти українське суспільство та знищити Україну.

«Сьогодні, як ніколи ми повинні об‘єднуватися для протидії зовнішньому ворогу, відновлення економіки, підтримки людей. Разом ми сильніші», – зазначив Коваль.

У коментарях до допису очільника ОВА виникла жвава дискусія щодо необхідності заборони Московської церкви, у відповідь на це Коваль закрив можливість коментувати допис та порадив «інтернетним воїнам» звернутися до військкоматів.

Додамо, що на сьогоднішньому засіданні міська рада Рівного розглядала інше питання, яке стосуються релігії. Як повідомляє «Суспільне», міська рада звернулась до предстоятелів ПЦУ та УПЦ (МП) та мирян із закликом до об'єднання. Під час розгляду на сесії 8 липня за таке звернення проголосували 29 депутатів. Водночас деякі обранці розкритикували таке звернення та назвали його «занадто м'яким» в умовах війни.

Зазначимо, що на Рівненщині з березня 2019 року 69 церковних громад перейшли з УПЦ МП до православної церкви України. Ще чотири громади перебувають у процесі переходу.

За даними станом на 2022 рік, у підпорядкуванні УПЦ МП у Рівненській області перебуває 218 парафій та вісім монастирів.

Нагадаємо, раніше патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звернувся президента України Володимира Зеленського з закликом ініціювати об’єднавчі процеси в українському православ’ї.

5 липня представники Православної Церкви України та Української Православної Церкви провели зустріч на території Софії Київської. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив сподівання, що ця зустріч – «це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України». За підсумками зустрічі було ухвалено спільну декларацію.

Раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.