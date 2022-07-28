Московський батюшка вдарив хрестом священника ПЦУ на похороні солдата (відео)

Піп зірвав хрест з настоятеля і намагався використати свій хрест як знаряддя для побоїв

Хлопця у селі знали як Олександра, Сашка, а служитель Московської церкви на прощанні називав його Алєксандром, що збурило місцевих

22 липня у селі Яланець Томашпільської громади прощалися з бійцем Олександром Зінівим. Чоловік служив радіотелефоністом самохідно-артилерійської батареї та загинув біля Миколаєва.

На Вінниччині під час траурного заходу священник УПЦ Московського патріархату намагався побити хрестом отця Православної церкви України. Про це повідомив місцевий активіст Сергій Тімков.

22 липня у селі Яланець Томашпільської громади прощалися з бійцем Олександром Зінівим. Чоловік служив радіотелефоністом самохідно-артилерійської батареї та загинув біля Миколаєва.

Під час виступу настоятеля томашпільської релігійної громади ПЦУ протоієрея Михайла Василюка священник сільської церкви спробував побити опонента хрестом. Отця УПЦ обурили слова про те, що Путін розв'язав війну в Україні, зокрема, під закликом захисту віруючих Московського патріархату. Священник також закликав людей відмовитися від конфесії, яка має спільність з РФ, а ще дорікнув, що загиблого назвали «Александром».

«Московський піп під час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, наніс легкі тілесні ушкодження, зірвав хрест з настоятеля і намагався використати свій хрест як знаряддя для побоїв. На мою думку - це переходить всі можливі і неможливі межі нахабства», – написав Тімков.

Момент бійки потрапив на відеозапис. З ролика видно, як настоятель храмів в селах Яланець та Нетребівка отець Анатолій Дудко наносить кілька ударів виступаючому хрестом після чого сутичку припиняють військові. Під час перепалки священник розірвав нагрудний хрест отця ПЦУ. Проте церемонію відразу продовжили.

Нагадаємо, у переддень Великодня московський священник побив відвідувачів храму.