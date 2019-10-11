На Чернігівщині автобус з пасажирами потрапив у ДТП, 10 постраждалих



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За інформацією медиків, серйозних травм у потерпілих немає - переважно забої та стрес

У с. Ольшана Ічнянського району Чернігівської області внаслідок лобового зіткнення автомобіля Volkswagen Т4 з маршрутним автобусом марки І-VAN травмовано 10 чоловік.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

«В с. Ольшана Ічнянського району, по вул. Слов'янській, на заокругленій ділянці дороги о 10 год. 22 хв. 10 жовтня водій автомобіля Volkswagen Т4 не впорався з керуванням та здійснив лобове зіткнення з маршрутним автобусом марки І-VAN сполученням Ічня-Прилуки, в якому були 23 пасажири. Внаслідок пригоди 10 пасажирів дістали травми», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що п’ятьох потерпілих доправили до Ічнянської районної лікарні, ще п’ятьом призначили амбулаторне лікування. За інформацією медиків, серйозних травм у потерпілих немає - переважно забої та стрес.

Нагадаємо, 4 жовтня на Львівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою. Аварія сталася на автодорозі Львів – Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця, Пустомитівського району. Автомобіль МАЗ зіткнувся з маршрутним автобусом БАЗ. Внаслідок ДТП постраждали 10 осіб.