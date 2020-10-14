Виборчі скриньки стрімко дорожчають. За два тижні до виборів ЦВК «переграла» тендер і обрала нового переможця



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Виборчі скриньки для голосування

Після укладання нової угоди скринька здорожчала майже на 700 грн

Центральна виборча комісія 9 жовтня повідомила намір укласти угоду з ФОП Олена Яцюк на виготовлення і поставку стаціонарних великих виборчих скриньок загальною вартістю 10,23 млн грн.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Це уже третя спроба ЦВК обрати переможця тендера. Спочатку комісія зупинилася на підприємцю з Київщини Ігорю Недільку, який запропонував найменшу ціну - 8 млн 318 тис. грн. Однак 9 жовтня він повідомив, що відмовляється брати на себе зобов’язання щодо виготовлення та постачання стаціонарних (великих) виборчих скриньок.

Тендерний комітет одразу визначив переможцем наступного учасника, який дав кращу ціну. Ним виявилося столичне ТОВ «Інтеза-Груп» з пропозицією 8 млн 319 тис. грн. Але й цей учасник відмовився підписувати договір з ЦВК, зіславшись на неможливість виготовити скриньки в стислі терміни.

Тому вибір тендерного комітету зупинився на ФОП Олена Яцюк з пропозицією 10,23 млн грн. Якщо ж ЦВК таки підпише договір з цією ФОП, то вартість однієї виборчої скриньки становитиме 3630 грн (ФОП Ігор Неділько був готовий зробити скриньку за 2949 тис. грн.).

В цілому, переможець тендера повинен поставити 2820 великих виборчих скриньок з гарантійним терміном зберігання та використання не менше двох років. Поставка скриньок запланована до Центральної виборчої комісії, обласних та Київської міської державних адміністрацій до 16 жовтня 2020 року.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, Олена Яцюк зареєструвалася фізичною особою-підприємцем 3 червня 2020 року – фактично за три місяці до оголошення тендеру ЦВК щодо закупівлі виборчих скриньок. Основний вид діяльності ФОП - рекламні агентства.

Як свідчать відкриті дані, це перша участь Олени Яцюк в електронних торгах на майданчику ProZorro.

Нагадаємо, що 8 серпня, відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.