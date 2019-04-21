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    На дільницю в СІЗО Києва завезли на сто бюлетенів менше необхідного

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    На дільницю в СІЗО Києва завезли на сто бюлетенів менше необхідного

    У Київському слідчому ізоляторі недостатня кількість бюлетенів — на 2530 громадян України доставлено лише 2416 бюлетенів

    На спецдільницю в Київському СІЗО завезли на 114 бюлетенів менше, ніж громадян, які мають право голосу на виборах. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

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    «Спецдільниць у місцях несвободи створено 305. За нашими планами, перевірки будуть у 87 — практично в усіх областях, наразі ми здійснили 36 візити в місця несвободи. На 5 об’єктах взагалі неможливо проголосувати громадянам з обмеженими можливостями», — зазначила Денісова.

    За її словами, на спецдільницях також фіксуються запізнення із відкриттям ДВК, недостатня кількість кабінок і скриньок для голосування.

    При цьому вона додала, що зокрема у Київському слідчому ізоляторі недостатня кількість бюлетенів — на 2530 громадян України доставлено лише 2416 бюлетенів. Причому голова ДВК не вживав ніяких дій для виправлення ситуації.

    «Питання не вирішено», — наголосила омбудсмен.

    Зазначимо, у Київському слідчому ізоляторі зафіксована низка порушень пов’язаних з проведення другого туру виборів президента України.

    Станом на 12 годину дня до Національної поліції надійшло 281 повідомлення про порушення виборчого процесу.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

    Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

    Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

    Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.

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