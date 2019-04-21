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    У Кривому Розі жінка пожувала свій бюлетень (фото)

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    <span>Виборчі дільниці будуть працювати до 20 години&nbsp;</span> - У Кривому Розі жінка пожувала свій бюлетень (фото)
    Виборчі дільниці будуть працювати до 20 години 

    Жінка прийшла на виборчу дільницю в стані алкогольного сп'яніння

    На виборчій дільниці у Кривому Розі жінка намагалась з’їсти бюлетень для голосування.

    Про це повідомила  у Facebook член окружної виборчої комісії Інна Іванченко.

    За її даними, випадок стався на дільниці №121507 (Кривий Ріг, ТВО 33).

    «Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з'їла бюлетень. Частину встигли вихопити», - написала Іванченко, опублікувавши відповідне фото.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

    Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

    Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

    Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.

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