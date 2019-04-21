У Кривому Розі жінка пожувала свій бюлетень (фото)



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Виборчі дільниці будуть працювати до 20 години

Жінка прийшла на виборчу дільницю в стані алкогольного сп'яніння

На виборчій дільниці у Кривому Розі жінка намагалась з’їсти бюлетень для голосування.

Про це повідомила у Facebook член окружної виборчої комісії Інна Іванченко.

За її даними, випадок стався на дільниці №121507 (Кривий Ріг, ТВО 33).

«Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з'їла бюлетень. Частину встигли вихопити», - написала Іванченко, опублікувавши відповідне фото.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

Шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

Президент Петро Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі, а потім прибув на виборчу дільницю.