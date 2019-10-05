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    На трасі Одеса - Мелітополь мікроавтобус врізався в КамАЗ

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    На трасі Одеса - Мелітополь мікроавтобус врізався в КамАЗ

    На Одещины сталася ДТП, у якый постраждала одна людина

    Одна людина постраждала в результаті аварії, яка сталася на трасі М14 Одеса - Мелітополь, біля повороту на село Визирка.

    Біля виїзду з заправки водій автомобіля Mersedes не впорався з керуванням і врізався в КамАЗ, повідомляють свыдки ДТП.

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    За словами водія мікроавтобуса, машину занесло на слизькій дорозі.

    В результаті зіткнення травми отримав пасажир мікроавтобуса.

    Джерело: Думская

    ДТП Одещина водій
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