На трасі Одеса - Мелітополь мікроавтобус врізався в КамАЗ
На Одещины сталася ДТП, у якый постраждала одна людина
Одна людина постраждала в результаті аварії, яка сталася на трасі М14 Одеса - Мелітополь, біля повороту на село Визирка.
Біля виїзду з заправки водій автомобіля Mersedes не впорався з керуванням і врізався в КамАЗ, повідомляють свыдки ДТП.
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За словами водія мікроавтобуса, машину занесло на слизькій дорозі.
В результаті зіткнення травми отримав пасажир мікроавтобуса.
Джерело: Думская