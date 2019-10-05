На трасі Одеса - Мелітополь мікроавтобус врізався в КамАЗ



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На Одещины сталася ДТП, у якый постраждала одна людина

Одна людина постраждала в результаті аварії, яка сталася на трасі М14 Одеса - Мелітополь, біля повороту на село Визирка.

Біля виїзду з заправки водій автомобіля Mersedes не впорався з керуванням і врізався в КамАЗ, повідомляють свыдки ДТП.

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За словами водія мікроавтобуса, машину занесло на слизькій дорозі.

В результаті зіткнення травми отримав пасажир мікроавтобуса.

Джерело: Думская