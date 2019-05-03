На Донбасі двох військових поранено в результаті обстрілу: мапа боїв



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Ілюстративне фото

В зоні ООС до 12:00 зафіксовано 12 обстрілів з боку бойовиків

Двох військових поранено в результаті обстрілу в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 3 травня. Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Максим Праута.

«За попередньою інформацією, протягом поточної доби двох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено. Втрати противника в результаті вогню у відповідь з боку наших воїнів уточнюються», - повідомив він.

До 12:00 зафіксовано 12 обстрілів з боку бойовиків.

Так, з мінометів 82-го та 120-го калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів, озброєння бойової машини піхоти (БМП) та стрілецької зброї були обстріляні позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Піщевик, Новотроїцьке, Березове, Мар'їнка, Авдіївка та Повлополь.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Як повідомлялось, на Донеччині бойовики завдали удару по житлових кварталах Мар'їнки. Наразі відомо про шість пошкоджених будинків, постраждалих немає.

Нагадаємо, бойовики 15 разів обстріляли позиції підрозділів ООС 2 травня, внаслідок чого троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Зазначимо, що ОБСЄ у четвер продовжила до 30 вересня 2019 року мандат спостережної місії в російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області на кордоні з Україною.