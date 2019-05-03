  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі двох військових поранено в результаті обстрілу: мапа боїв

    • Розсилка
    На Донбасі двох військових поранено в результаті обстрілу: мапа боїв
    Ілюстративне фото

    В зоні ООС до 12:00 зафіксовано 12 обстрілів з боку бойовиків

    Двох військових поранено в результаті обстрілу в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 3 травня. Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Максим Праута.

    Читайте також

    «За попередньою інформацією, протягом поточної доби двох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено. Втрати противника в результаті вогню у відповідь з боку наших воїнів уточнюються», - повідомив він.

    До 12:00 зафіксовано 12 обстрілів з боку бойовиків.

    Так, з мінометів 82-го та 120-го калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів, озброєння бойової машини піхоти (БМП) та стрілецької зброї були обстріляні позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Піщевик, Новотроїцьке, Березове, Мар'їнка, Авдіївка та Повлополь.

    Натисніть на зображення для збільшення

    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Як повідомлялось, на Донеччині бойовики завдали удару по житлових кварталах Мар'їнки. Наразі відомо про шість пошкоджених будинків, постраждалих немає. 

    Нагадаємо, бойовики 15 разів обстріляли позиції підрозділів ООС 2 травня, внаслідок чого троє українських військовослужбовців отримали поранення.

    Зазначимо, що ОБСЄ у четвер продовжила до 30 вересня 2019 року мандат спостережної місії в російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області на кордоні з Україною.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас Міноборони війна Донецьк Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ