Колишній зенітник, який видав позиції ЗСУ бойовикам, проведе за гратами 10 років



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Дезертир став непотрібним сепаратистам, вони його заарештували і в подальшому разом з полоненими передали українській стороні

Військовий у 2016 році забрав з собою два автомати «Калашникова» з патронами і відправився до сепаратистів «ДНР»

Іллічівський районний суд Маріуполя засудив до 10 років позбавлення волі оператора зенітного ракетного взводу ЗСУ, який зі зброєю перейшов на бік окупантів на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Відзначається, що 23 січня 2016 року 39-річний солдат, перебуваючи на взводном опорному пункті поблизу села Чермалик Донецької області, добровільно залишив місце несення військової служби. Військовий забрав з собою два автомати «Калашникова» з патронами і відправився до сепаратистів «ДНР».

За інформацією відомства, дезертир брав участь у телевізійних програмах, під час яких розповідав про позиції українських підрозділів, а також «висвітлював неправдиві відомості про діяльність і функціонування ЗСУ».

У прокуратурі стверджують, що з часом колишній військовий став непотрібним сепаратистам, вони його заарештували і в подальшому разом з полоненими передали українській стороні.

«Дії колишнього солдата були кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 3 ст. 408 (дезертирство) і ч. 3 ст. 410 (привласнення військовослужбовцем зброї або іншого військового майна) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

До слова, бразильському бойовику «ДНР» Лусваргі дали 13 років увʼязнення.