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    Події в Україні

    На блокпосту бойовиків «ДНР» помер цивільний чоловік

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    Блокпост окупантів - На блокпосту бойовиків «ДНР» помер цивільний чоловік
    Блокпост окупантів

    Смерть настала з природних причин

    На блокпосту бойовиків «ДНР» в селі Кремінець під час очікування переходу помер літній чоловік.

    Про це у неділю ввечері повідомляє прес-центра Операції об’єднаних сил. 

    Зазначається, що 8 лютого представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ отримали інформацію про те, що 7 лютого лікар намагався провести реанімаційні заходи для літнього чоловіка, який прямував на підконтрольну Україні територію.

    «На жаль, врятувати життя людині не вдалося», - повідомили в прес-центрі.

    Також співробітники донецького морга розповіли міжнародним спостерігачам, що 7 лютого до них було відправлено тіло літнього чоловіка. Вони додали, що смерть настала з природних причин.

    «Українська сторона СЦКК заявляє, що штучне створення довгих черг, неорганізованість та нервова обстановка в роботі блокпостів в холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ вкотре наражає на небезпеку мирне населення, притому, що серед тих, хто очікує переходу, переважно люди похилого віку», - додали у прес-центрі.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що у пунктах пропуску бойовиків на Донбасі 7 лютого зафіксовано два випадки смерті цивільних: на КПП «Олександрівка» та на КПП «Майорськ»

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