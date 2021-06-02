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    Думки вголос

    Заради збереження влади Лукашенко інтегрується у російську політику

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    Диктатори Лукашенко і Путін в&nbsp; - Заради збереження влади Лукашенко інтегрується у російську політику
    Диктатори Лукашенко і Путін в 

    Лукашенко і Путін тепер «в одному човні»

    Мовою ориігналу

    Встреча Путина и Лукашенко в Сочи только подтвердила мнение, что чем дальше, тем больше Лукашенко становится частью российской политики.

    Вначале заявления в стиле пропагандистских штампов РФ (о «фронте» НАТО и соответственно России и Беларуси, которые, по словам Лукашенко, теперь «в одной лодке», как о чуть ли не последнем «оплоте демократии» в мире). Затем принудительная посадка самолёта в Минске и арест Протасевича, и полная поддержка Россией этого шага. Теперь вот заявление Лукашенко после встречи в Сочи о том, что из Минска в Крым будут летать самолёты, а также о том, что Беларусь готова принять следователей «ЛНР» по делу Протасевича.

    Ну, что ж, ничего неожиданного. Лукашенко, готовый ради власти на все, сам же обнулил попытки (до президентских выборов) диверсифицировать экономическую зависимость от России (через инвестиции Китая и демонстрацию Западу, что после аннексии Крыма он уже не «последний диктатор Европы»). И теперь – он полностью зависим от российской власти.

    Путин ещё раз продемонстрировал Западу, что не собирается идти ни на какие уступки. Хотя это объединение двух проблем/режимов, наоборот, может ускорить медленную реакцию Запад.

    Ну и Запад, прежде всего, Европа, которая не имеет как долгосрочной стратегии в отношении Беларуси, так и не имеет позиции по России: часть стран видит в РФ экзистенциальную угрозу, а часть – по-прежнему, геополитическую и коммерческую возможность.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін
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    Заради збереження влади Лукашенко інтегрується у російську політику