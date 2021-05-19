Росія тримає біля України 80 тисяч особового складу, - Хомчак

В Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилі

Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу біля кордону з Україною, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, який взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО.

«Незважаючи на заяву міністра оборони Росії про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною», – заявив Хомчак.

За його словами, в Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії.

«За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України», – додав Хомчак.

З березня поточного року Україна і її західні союзники заявляли про фіксацію небаченого з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в окупованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що збройні сили України перебувають на першому місці серед збройних сил усіх країн-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу в НАТО.

Джерело: Радіо Свобода