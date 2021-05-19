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    Росія тримає біля України 80 тисяч особового складу, - Хомчак

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    Росія тримає біля України 80 тисяч особового складу, - Хомчак

    В Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилі

    Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу біля кордону з Україною, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, який взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО.

    «Незважаючи на заяву міністра оборони Росії про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною», – заявив Хомчак.

    За його словами, в Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії.

    «За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України», – додав Хомчак.

    З березня поточного року Україна і її західні союзники заявляли про фіксацію небаченого з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в окупованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

    Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

    Нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що збройні сили України перебувають на першому місці серед збройних сил усіх країн-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу в НАТО.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: Росія НАТО Україна озброєння Руслан Хомчак
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    Росія тримає біля України 80 тисяч особового складу, - Хомчак