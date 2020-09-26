На Донбасі розмінували 12 ділянок, визначених під час саміту у Парижі, - штаб ООС



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На Донбасі розмінували 12 ділянок

Розміновано об’єкти водо- та газозабезпечення, потрібні для населення, зазначив командувач ООС

Командувач операцією Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив про розмінування 12 ділянок на Донбасі, про які домовилася «нормандська четвірка» під час саміту в Парижі. Зокрема, розміновано важливі для місцевого населення об'єкти.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Як розповів Кравченко на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, завдяки розмінуванню на підконтрольній українському уряду території значно зменшилася кількість підривів на вибухових пристроях.

«Розміновано об’єкти водо- та газозабезпечення, потрібні для населення», – додав він.

Нагадаємо, на початку вересня Тристороння контактна група погодила координати 19 пріоритетних ділянок розмінування на Донбасі. Ще 20 ділянок розмінують в рамках будівництва нового КПВВ.

Сьогодні, під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський на КПВВ «Майорське» провів нараду з питань роботи Тристоронньої контактної групи.