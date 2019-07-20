  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі з початку доби бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

    • Розсилка
    На Донбасі з початку доби бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

    В результаті ворожих обстрілів поранення отримав один український військовий

    На Донбасі з початку доби, 20 липня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє прес-центр ООС.

    Збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції підрозділів ЗСУ з застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Читайте також

    В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив три обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Нової Мар'ївки, Лебединського, Пісків.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Щастя, Артема, Новолуганського.

    Натиснути для збільшення

    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань РФ та її найманців підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Нагадаємо, в п'ятницю, 19 липня, в результаті обстрілу ворожих в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинуло двоє українських військових і троє отримали бойові травми. Російські найманці 26 разів відкривали вогонь по підрозділам ООС, зокрема, в 11 випадках застосовувалося заборонену озброєння.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ