Київ прощається із захисником, який загинув на Донбасі
Киянин Леонід Добрянський загинув, захищаючи Україну
У місті сьогодні приспущені прапори
Сьогодні, 17 червня, у Києві приспущені державні прапори. Столиця прощається із захисником, який загинув на сході України - мешканцем Оболоні Леонідом Добрянським. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Cьогодні в столиці приспущені державні прапори. Київ прощається із героєм, який загинув на сході України, захищаючи незалежність та цілісність нашої держави. Вічна пам'ять та шана Леоніду Добрянському, який мешкав на Оболоні. Вічна слава героям!» - сказав він.
Кличко нагадав, що з 2014 року 394 киянина віддали своє життя, захищаючи Україну.
Як повідомляв «Главком», військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (ОМБр), командир відділення взводу управління розвідувальної роти прапорщик Леонід Добрянський з позивним «Старий» загинув 13 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Йому в липні мало б виповнитися 46 років.