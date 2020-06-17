Київ прощається із захисником, який загинув на Донбасі



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Киянин Леонід Добрянський загинув, захищаючи Україну

У місті сьогодні приспущені прапори

Сьогодні, 17 червня, у Києві приспущені державні прапори. Столиця прощається із захисником, який загинув на сході України - мешканцем Оболоні Леонідом Добрянським. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Cьогодні в столиці приспущені державні прапори. Київ прощається із героєм, який загинув на сході України, захищаючи незалежність та цілісність нашої держави. Вічна пам'ять та шана Леоніду Добрянському, який мешкав на Оболоні. Вічна слава героям!» - сказав він.

Кличко нагадав, що з 2014 року 394 киянина віддали своє життя, захищаючи Україну.

Як повідомляв «Главком», військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (ОМБр), командир відділення взводу управління розвідувальної роти прапорщик Леонід Добрянський з позивним «Старий» загинув 13 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Йому в липні мало б виповнитися 46 років.

Леонід Добрянський родом з м. Ружин, Житомирської області. Разом з сім’єю проживав в м. Київ. В 1992 році служив строкову службу, 1993-1994 роках закінчив школу прапорщиків. До війни Леонід працював на авіаційному заводі «Антонов» в м. Києві. Та коли розпочалась війна на сході України, не зміг осторонь залишитись вдома. Він один з перших, хто став на захист України у самий пекельний час. З 2014 року по 2015 рік воював у складі 72 ОМБр.

Влітку 2014-го під час боїв в Червонопартизанську, що в Луганській області Леонід отримав поранення. Тоді міна впала біля бліндажа, тож Леонід був лише контужений. Полікувавшись, воїн знову відправився на фронт.

Восени 2015 року приєднався до лав нашої 30-тої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Пройшов чималий бойовий шлях, побувавши в усіх гарячих точках.