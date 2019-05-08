  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Загострення на Донбасі: двоє військових загинули, ще троє поранені

    • Розсилка
    Загострення на Донбасі: двоє військових загинули, ще троє поранені

    Ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти і протитанкових ракетних комплексів

    7 травня збройні формування РФ 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

    Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

    «Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї», - ідеться в повідомленні.

    Читайте також

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новотроїцьке;
    • тричі з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – поблизу міста Авдіївка;
    • з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Водяне; 
    • з гранатометів різних систем – поблизу села Миколаївка; 
    • двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове; 
    • з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Невельське; 
    • з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Старогнатівка; 
    • з ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Новоселівка Друга;
    •  з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Лебединське;
    •  зі стрілецької зброї – біля села Богданівка.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

    • п'ять разів з артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Новозванівка;
    • з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу міста Попасна; 
    • двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм – в районі населеного пункту Катеринівка;
    •  з мінометів калібру 120 мм – в районі хутора Вільний; 
    • зі снайперської зброї – біля населеного пункту Південне; 
    • зі стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту Станиця Луганська.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. В межах ділянки розведення біля Станиці Луганської Об'єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали.

    За даними розвідки Об'єднаних сил, 7 травня трьох окупантів було знищено, ще двох – поранено. Також наші підрозділи знищили дві бойових машини піхоти противника та довготривалу вогневу споруду.

    Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

    • з гранатометів різних систем – поблизу міста Мар'їнка; 
    • з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Павлопіль.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас обстріл Попасна Авдіївка Операція Об’єднаних сил озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ