Загострення на Донбасі: двоє військових загинули, ще троє поранені



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Ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти і протитанкових ракетних комплексів

7 травня збройні формування РФ 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї», - ідеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новотроїцьке;

тричі з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем – поблизу міста Авдіївка;

з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Водяне;

з гранатометів різних систем – поблизу села Миколаївка;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Невельське;

з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Старогнатівка;

з ручних протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Новоселівка Друга;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Лебединське;

зі стрілецької зброї – біля села Богданівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

п'ять разів з артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Новозванівка;

з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу міста Попасна;

двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм – в районі населеного пункту Катеринівка;

з мінометів калібру 120 мм – в районі хутора Вільний;

зі снайперської зброї – біля населеного пункту Південне;

зі стрілецької зброї – у межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. В межах ділянки розведення біля Станиці Луганської Об'єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 7 травня трьох окупантів було знищено, ще двох – поранено. Також наші підрозділи знищили дві бойових машини піхоти противника та довготривалу вогневу споруду.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

з гранатометів різних систем – поблизу міста Мар'їнка;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Павлопіль.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.