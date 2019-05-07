Окупанти обстріляли житлові райони Троїцького
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Постраждалих внаслідок обстрілу не має
Окупаційні війська Російської Федерації обстріляли населений пункт Троїцьке. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
Зазначається, що 6 травня мобільна група української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала та задокументувала факт двох обстрілів населеного пункту Троїцьке, Попаснянського району, Луганської області.
«6 травня 2019 о 10.19 з боку збройних формувань Російської Федерації із напрямку Калинове здійснено обстріл із застосуванням міномету калібру 120 мм ділянки в населеному пункті Троїцьке по вулиці Красна 1А», - йдеться у повідомленні.
Також під час роботи мобільної групи СЦКК, о 15.20 збройні формування РФ здійснили ще один обстріл населеного пункту Троїцьке, по ділянці на вулиці Красна 1 із застосуванням міномета калібру 120 мм.
Представниками української сторони СЦКК встановлено, що по вулиці Красна 1А внаслідок влучання двох мінометних мін 120 мм в районі розташування школи, відбулось пошкодження фасадної стіни будівлі та утворення двох вирв від розриву мін.
Крім того, по вулиці Красна 1 поблизу недіючої церкви, внаслідок влучання однієї мінометної міни 120 мм зафіксовано вирву від її розриву.
Постраждалих внаслідок обстрілу не має.