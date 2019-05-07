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    Економіка та фінанси

    Окупанти обстріляли житлові райони Троїцького

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    Окупанти обстріляли Троїцьке з&nbsp;міномета калібру 120 мм - Окупанти обстріляли житлові райони Троїцького
    Окупанти обстріляли Троїцьке з міномета калібру 120 мм

    Постраждалих внаслідок обстрілу не має

    Окупаційні війська Російської Федерації обстріляли населений пункт Троїцьке. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

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    Зазначається, що 6 травня мобільна група української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала та задокументувала факт двох обстрілів населеного пункту Троїцьке, Попаснянського району, Луганської області.

    «6 травня 2019 о 10.19 з боку збройних формувань Російської Федерації із напрямку Калинове здійснено обстріл із застосуванням міномету калібру 120 мм ділянки в населеному пункті Троїцьке по вулиці Красна 1А», - йдеться у повідомленні.

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    Окупанти обстріляли житлові райони Троїцького
    Окупанти обстріляли житлові райони Троїцького

    Також під час роботи мобільної групи СЦКК, о 15.20 збройні формування РФ здійснили ще один обстріл населеного пункту Троїцьке, по ділянці на вулиці Красна 1 із застосуванням міномета калібру 120 мм.

    Представниками української сторони СЦКК встановлено, що по вулиці Красна 1А внаслідок влучання двох мінометних мін 120 мм в районі розташування школи, відбулось пошкодження фасадної стіни будівлі та утворення двох вирв від розриву мін.

    Крім того, по вулиці Красна 1 поблизу недіючої церкви, внаслідок влучання однієї мінометної міни 120 мм зафіксовано вирву від її розриву.

    Постраждалих внаслідок обстрілу не має.

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