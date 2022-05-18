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    Події в Україні

    Окупанти перешкоджають евакуації в Запоріжжі: оголосили про закриття проїзду через Василівку

    Окупанти перекрили проїзд через Василівку - Окупанти перешкоджають евакуації в Запоріжжі: оголосили про закриття проїзду через Василівку
    Окупанти перекрили проїзд через Василівку
    фото:t.me/andriyshTime

    Українців закликають не наражатися на небезпеку

    Проїзд через Василівку Запорізької області закритий на невизначений термін через бойові дії. Такі оголошення поширюють російські окупанти, тому українців закликають не наражатися на небезпеку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Увага. Евакуація. Росіяни повідомляють по своїм каналам про закриття проїзду через Василівку на невизначений час через бойові дії. Не наражайте себе та близьких на небезпеку. Ми повідомимо про зміни та появи коридорів або неофіційних «дірок», – написав він.

    Нагадаємо, 3 травня міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) повідомив, що колона цивільних осіб, евакуйованих з металургійного заводу «Азовсталь» у заблокованому рашистами Маріуполі, прибула до Запоріжжя.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Окупанти перешкоджають евакуації в Запоріжжі: оголосили про закриття проїзду через Василівку