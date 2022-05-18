Окупанти перешкоджають евакуації в Запоріжжі: оголосили про закриття проїзду через Василівку

Українців закликають не наражатися на небезпеку

Проїзд через Василівку Запорізької області закритий на невизначений термін через бойові дії. Такі оголошення поширюють російські окупанти, тому українців закликають не наражатися на небезпеку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Увага. Евакуація. Росіяни повідомляють по своїм каналам про закриття проїзду через Василівку на невизначений час через бойові дії. Не наражайте себе та близьких на небезпеку. Ми повідомимо про зміни та появи коридорів або неофіційних «дірок», – написав він.

Нагадаємо, 3 травня міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) повідомив, що колона цивільних осіб, евакуйованих з металургійного заводу «Азовсталь» у заблокованому рашистами Маріуполі, прибула до Запоріжжя.