На фейковій виборчій дільниці у Соснівці встигли проголосувати майже 400 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У селі Соснівка Сумської області 25 жовтня незаконно працювала виборча дільниця

Прокурори також з'ясували причину створення фіктивної виборчої дільниці

У селі Соснівка Сумської області на фейковій виборчій дільниці встигли «проголосувати» 379 осіб. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Доки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, участь у голосуванні взяло близько 379 осіб», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування у кримінальному провадженні, а також встановлюються інші особи, які причетні до створення та роботи фейкової дільниці.

Нагадаємо, у Соснівці правоохоронці припинили роботу фейкової виборчої дільниці. Справжню – цього разу перенесли на край села, а там, де вибори відбувалися раніше, – шахраї розгорнули незаконну. Поставили кабінки, урни, власними силами надрукували бюлетені та навіть розіслали місцевим запрошення. Тож селяни за інерцією пішли голосувати у приміщення старої дільниці.

Також у Генпрокуратурі з'ясували мотиви створення фіктивної дільниці. Зазначається, що окремі мешканці села не захотіли брати участь у добровільному об’єднанні громад, хоча Постановою уряду Соснівку включили до Попівської сільської ради. Відтак жителі села вирішили провести альтернативні вибори.

На фейковій дільниці виборцям видавали два бюлетені, у яких пропонували громадянам обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради. У фіктивних бюлетенях було лише по одній кандидатурі.

27 жовтня поліція повідомила про підозру голові самопроголошеної дільничної виборчої комісії в селі Соснівка Сумської області.