На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко

Денис Борейко був майстром спорту міжнародного класу

У боротьбі проти Росії загинув український спортсмен, фехтувальник Денис Борейко. Він був чемпіоном України та призером чемпіонату світу. Молодшому лейтенанту було всього 34 роки. Про це повідомила Національна федерація фехтування України на своїй сторінці у Facebook.

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За час служби спортсмен отримав звання молодшого лейтенанта.

У спорті Денис Борейко став майстром спорту міжнародного класу з фехтування, чемпіоном України, призером чемпіонатів світу та Європи серед юніорів. Він також заснував і став першим тренером фехтувального клубу «Liberte» в Дніпрі.

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Відомо, що Денис Борейко загинув 3 липня. Його поховання відбудеться 13 липня на Краснопільському кладовищі у Дніпра. Спортсмену та військовому було 34 роки.

«Це просто неможливо... Я не вірю... Життя скінчилося...» – написала на своїй сторінці у Facebook дружина Дениса.

Фото: facebook.com/Anna Molookova

Нагадуємо, що у боях із російськими загарбниками загинув відомий український актор театру Філіп Віннер.