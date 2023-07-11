Головна Новини
search button user button menu button

На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко

Євгеній Гладун
glavcom.ua
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Денис Борейко
фото: зображення із соцмереж

Денис Борейко був майстром спорту міжнародного класу 

У боротьбі проти Росії загинув український спортсмен, фехтувальник Денис Борейко. Він був чемпіоном України та призером чемпіонату світу. Молодшому лейтенанту було всього 34 роки. Про це повідомила Національна федерація фехтування України на своїй сторінці у Facebook.

За час служби спортсмен отримав звання молодшого лейтенанта.

У спорті Денис Борейко став майстром спорту міжнародного класу з фехтування, чемпіоном України, призером чемпіонатів світу та Європи серед юніорів. Він також заснував і став першим тренером фехтувального клубу «Liberte» в Дніпрі.

Відомо, що Денис Борейко загинув 3 липня. Його поховання відбудеться 13 липня на Краснопільському кладовищі у Дніпра. Спортсмену та військовому було 34 роки.

«Це просто неможливо... Я не вірю... Життя скінчилося...» – написала на своїй сторінці у Facebook дружина Дениса.

Фото: facebook.com/Anna Molookova
Фото: facebook.com/Anna Molookova

Нагадуємо, що у боях із російськими загарбниками загинув відомий український актор театру Філіп Віннер.

Читайте також: Пішла служити із батьком та братом: на фронті загинула медикиня зі Львова
Теги: армія війна вбивство Фехтування поховання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Таймазова полюбляє фотографуватися для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z
Росіянка Таймазова, яка підтримує Путіна та війну, продовжує змагатися на міжнародних турнірах
25 червня, 10:50
Техногенний теракт росіян зруйнував майно безлічі людей на Херсонщині
Город повністю зігнив, меблі розтрощені. Село на Херсонщині після потопу (фото)
26 червня, 19:02
Прощання з Вікторією Амеліною у Києві, 4 липня 2023 року
У Києві попрощалися із письменницею Вікторією Амеліною
4 липня, 14:16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Хто винен у війні? Народний артист України шокував заявою
17K
Влада повідомила, скільки дронів знищила ППО біля столиці
16K
Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС
13K
Повітряні сили попередили про загрозу атаки дронів і ракет для низки областей
12K
Цікаві перспективи зернової угоди. Що задумав Ердоган?
9169
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі

Новини

Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Сьогодні, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Сьогодні, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Сьогодні, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту