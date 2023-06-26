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Город повністю зігнив, меблі розтрощені. Село на Херсонщині після потопу (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Город повністю зігнив, меблі розтрощені. Село на Херсонщині після потопу (фото)
Техногенний теракт росіян зруйнував майно безлічі людей на Херсонщині
фото: Рубрика

Мешканці підтопленого на Херсонщині села Садове не мають ані світла, ані водопостачання

Вода, яка затопила Херсонщину після підриву росіянами Каховської ГЕС, сходить. Журналісти «Рубрики» побували у селищі Садове, що за 20 кілометрів від Херсона, та показали, як живуть мешканці затопленої Херсонщини.

Біля воріт на вулицях та на подвір'ях села видніються численні купи сміття – зіпсовані меблі, гори розм'яклих книжок та фотоальбомів, побутова техніка, дитячі іграшки та одяг. Все те, заради чого люди працювали роками, в одну мить стало нічим. 

Город повністю зігнив, меблі розтрощені. Село на Херсонщині після потопу (фото) фото 1
Город повністю зігнив, меблі розтрощені. Село на Херсонщині після потопу (фото) фото 2
Наслідки повені у селищі за 20 км від Херсона
Наслідки повені у селищі за 20 км від Херсона

Місцева мешканка Наталя Пелюшенко розповідає, що зайти в будинок її мами зараз неможливо. Вода зруйнувала дах, який провалився просто в кімнати. Тепер двері зсередини підперті залишками стелі й поваленими меблями. Дім самої Наталі зараз стоїть з голими стінами та зірваною стелею. Все понівечила вода, тож тепер попередні ремонти не мають значення – місцеві мусять зривати зі стін розм'яклий гіпсокартон, знімати натяжні стелі й викидати меблі. 

Город повністю зігнив, меблі розтрощені. Село на Херсонщині після потопу (фото) фото 3
Город повністю зігнив, меблі розтрощені. Село на Херсонщині після потопу (фото) фото 4
У місцевих не вистачає рук, щоб відновлювати пошкоджені будинки
У місцевих не вистачає рук, щоб відновлювати пошкоджені будинки

Жінка переходить з кімнати в кімнату. Весь її будинок тепер – «пуста коробка». Те, що раніше тут вирувало життя цілої родини, видають вишукані люстри, що висять на тепер уже голих дерев'яних балках. А ще залишки білосніжної плитки на кухні та ряд келихів біля раковини, що якимось чином вціліли. 

«Тут у мене були фотографії мого батька з армії, весільні фото батьків…Всі самі старі фото. Тепер немає нічого. Це пам'ять, яка дійсно дорога. І тепер її немає. Все лишається тільки в серці», – жінка не стримує сліз.

Велика вода знищила не тільки майно, але й дорогі для пам'яті речі
Велика вода знищила не тільки майно, але й дорогі для пам'яті речі

Мешканець Садового Олександр розповідає, як тепер готує їжу на вулиці, показує зігнилий город із повністю чорними молодими деревами, розповідає про прильот неподалік за два тижні перед затопленням. Говорить про все спокійно та буденно. Але щойно підходить до звалених докупи меблів, починає плакати. Олександр каже – у смітті опинились крісла, які він купив за великі для себе гроші. Крім них ще дивани, матраци та інші меблі. Чи вдасться відновити хоч щось, чоловік не знає. 

Олександр біля купи зіпсованих меблів
Олександр біля купи зіпсованих меблів

«Тут була кухня. А тут завалився підвал. Я прожив тут дев'ять років. Все самі будували, все самі робили. А тепер всі речі, які були, винесені на сміття. Нічого нема», – підсумовує чоловік. 

Зруйноване помешкання Олександра
Зруйноване помешкання Олександра

Мешканці Садового не мають ані світла, ані газу, ані води. Просушити стіни чи якісь меблі не можна. Відмити більш-менш вцілілі будинки – теж. Як пояснює місцева влада, відновити електропостачання не можуть через постійні обстріли. 

Подекуди в селі досі стоїть вода. Що відбувається на окупованих затоплених територіях, достеменно невідомо. Проте ясно одне – у Садовому, як і по всій Україні, не збираються опускати руки. 

Город повністю зігнив, меблі розтрощені. Село на Херсонщині після потопу (фото) фото 5
Пусті розмиті вулиці Садового
Пусті розмиті вулиці Садового

«Коли ти родом звідси, коли ти знаєш тут кожного, бо або ти ріс на очах у цих людей, або вони росли на очах у тебе, коли ти знаєш, хто як будувався і хто скільки вклав у це душі, стає дуже шкода. Хтось виїжджав за кордон, щоб потім щось тут будувати, щоб на старість було трошечки легше. А зараз просто в один момент у нас все забрали. Мені здається, що я маю бути тут. Комусь я допоможу, хтось допоможе мені… Мені хочеться, щоб ми всі були єдині», – каже місцева мешканка Наталя. 

Наталя говорить, що попри все, вона не виїжджатиме з рідного села, а буде відновлювати свій будинок і намагатися знову запустити бізнес. Жінка каже – більшість мешканців Садового дуже прив'язані до своїх домівок, і вона також. Навіть під час окупації жінка до останнього не хотіла покидати село, та все ж виїхала, що захистити від росіян свого сина. 

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Станом на 25 червня в Херсонській області на правому березі Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населені пункти та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території.

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Теги: війна Херсонщина Каховська ГЕС

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