На Харківщині відмовилися переменовувати вулицю на честь героїв АТО

Активісти звернулись до Барвінківської міської ради з пропозицією змінити назву вулиці Московська у місті Барвінкове на честь одного з трьох уродженців цього міста

Чиновники вважають, що перейменувати вулицю неможливо, оскільки це не відповідає положенням статті

На Харківщині відмовилися перейменувати Московську вулицю на честь одного з трьох загиблих учасників АТО. Про це повідомив співзасновник організації «Паперовий фонд» Дмитро Браславський на сторінці в Facebook.

Активісти звернулись до Барвінківської міської ради з пропозицією змінити назву вулиці Московська у місті Барвінкове (Харківська область) на честь одного з трьох уродженців цього міста, а саме загиблих учасників АТО.

У відповідь міська рада пояснила, що присвоєння імені фізичних осіб вулицям регулюються окремим законом. Ч. 1 ст. 3 цього Закону каже, що такі особи: внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність України або здійснили героїчний вчинок заради Батьківщини.

«Але чиновники вважають, що перейменувати вулицю неможливо, оскільки це не відповідає положенням статті і взагалі Україна не оголосила стану війни з Російською Федерацією», – пояснив Браславський.

«Тобто, на думку міського голови Олександра Бало, який підписав цю відповідь, та Наталії Рижової, яка є заступником міського голови та готувала цю відповідь, війни у нас немає (бо процедуру не витримали), а отже хлопці взагалі невідомо чим займались на Донбасі», – зазначив активіст.

Додамо, що останній пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну демонтовано на Хмельниччині у селі Пишки. Про це повідомив один із співзасновник проєкту «Декомунізація.Україна» Вадим Поздняков на сторінці у Facebook.

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