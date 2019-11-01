На Харківщині зафіксували перший випадок дифтерії



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Пацієнтка знаходиться в стаціонарі та отримує лікування антибіотиками

У Харківській області бактеріологічне дослідження підтвердило наявність нетоксигенного штаму дифтерійної палички у хворої на ангіну.

«Сьогодні о 14:30 з Харківської області в Центр громадського здоров'я України надійшло екстрене повідомлення про бактеріологічне виділення нетоксигенного штаму дифтерійної палички у хворої ангіною», - сказано у повідомленні.

Пацієнтка знаходиться в стаціонарі та отримує лікування антибіотиками.

Сироватка не вводилася у зв’язку з виділенням мікроорганізму, який не продукує токсин.

Епідеміологи обласного Центру здійснюють заходи за місцем проживання та роботи пацієнтки. Всього обстежено 27 осіб.

У ЦГЗ також нагадали, що станом на 1 жовтня 2019 року в Україні щеплено 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від кількості, що передбачена плановою вакцинацією. Загалом за вказаний період щеплено лише 200 тисяч дітей віком до року та 1,5 млн дорослих.

Нагадаємо, гендиректор «Центру громадського здоров'я МОЗ України» Володимир Курпіта повідомив, що в Україні на сьогодні є 189 сироваток проти дифтерії.

Наприкінці жовтня повідомлялося про зафіксований у Києві другий випадок захворювання на дифтерію. Медики використали останню в наявності на той момент сироватку проти цієї хвороби.