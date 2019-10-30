Під Києвом поліція затримала збоченця, що намагався роздягнути дівчинку (відео)



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Підозрюваним виявився 35-річний житель міста Українка Фото: скріншот відео

Роздягаючи маленьку дівчинку у під’їзді, чоловік намагався задовольнити свої сексуальні потреби

Оперативники Обухівської поліції встановили особу та затримали чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у скоєнні розбещення неповнолітньої дівчинки в місті.

Зловмисником виявився 35-річний житель міста Українка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як пояснив затриманий працівникам поліції, роздягаючи школярку у під’їзді, він таким чином намагався задовольнити свої сексуальні потреби.

Як повідомлялося, кілька днів тому невідомий у під’їзді одного з будинків у місті Обухів намагався роздягнути 7-річну дівчинку. Однак, свій намір не довів до кінця з незалежних від нього причин.

Поліція оголосила чоловіка в розшук.