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    Новини

    Під Києвом поліція затримала збоченця, що намагався роздягнути дівчинку (відео)

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    Підозрюваним виявився 35-річний житель міста Українка - Під Києвом поліція затримала збоченця, що намагався роздягнути дівчинку (відео)
    Підозрюваним виявився 35-річний житель міста Українка
    Фото: скріншот відео

    Роздягаючи маленьку дівчинку у під’їзді, чоловік намагався задовольнити свої сексуальні потреби

    Оперативники Обухівської поліції встановили особу та затримали чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у скоєнні розбещення неповнолітньої дівчинки в місті.

    Зловмисником виявився 35-річний житель міста Українка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як пояснив затриманий працівникам поліції, роздягаючи школярку у під’їзді, він таким чином намагався задовольнити свої сексуальні потреби.

    Як повідомлялося, кілька днів тому невідомий у під’їзді одного з будинків у місті Обухів намагався роздягнути 7-річну дівчинку. Однак, свій намір не довів до кінця з незалежних від нього причин.

    Поліція оголосила чоловіка в розшук.

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