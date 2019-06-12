На Херсонщині затримали бойовика «Самооборони Криму»



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Самооборона Криму Фото: Преступности.НЕТ

Чоловіка затримали, коли він повернувся на підконтрольну територію, щоб відновити паспорт громадянина України

Правоохоронці затримали в Херсонській області бойовика «Самооборони Криму». Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції.

«Під час проведення розшукових заходів співробітники поліції Криму спільно з представниками прикордонної служби України виявили 35-річного бойовика. Правоохоронці встановили, що в 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування «Самооборона Криму». Поліцейські викрили громадянина на КПВВ «Каланчак», - сказано в ньому.

Чоловіка затримали, коли він повернувся на підконтрольну територію, щоб відновити паспорт громадянина України.

«Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки за кордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина», - сказано в повідомленні.

Йому повідомили про підозру за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), що карається позбавленням волі до восьми років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою два місяці.