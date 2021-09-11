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    Події в Україні

    У Мелітополі четверо надзвичайників рятували жінку від обручки (фото)

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    Палець жінки розпух за лічені хвилини - У Мелітополі четверо надзвичайників рятували жінку від обручки (фото)
    Палець жінки розпух за лічені хвилини
    Фото: zp.dsns.gov.ua

    Палець потерпілої набряк, вона не могла зняти прикрасу самостійно

    У Мелітополі рятувальники виручили жінку, яка потрапила у халепу. Вона не змогла зняти каблучку з набряклого пальця. Як повідомили у ДСНС Запорізької області, вогнеборці прибули на виклик на вулицю Гоголя близько сьомої ранку.

    Жінка, яка звернулася по допомогу, потрапила у нетипову пастку. Вона надягла каблучку, і її палець почав набрякати. За лічені хвилини бідолашна вже не могла самостійно зняти прикрасу.

    За допомогою спецобладнання рятувальники обрізали обручку, звільнивши палець жінки.

    У порятунку брали участь 2 одиниці техніки та 4 чоловіки особового складу.

    Раніше у Шевченківському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому гуртожитку на вулиці Дегтярівській, 49. Як виявилося, пожежа виникла в одній із кімнат на шостому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку на площі 10 кв. м.

    Теги: ДСНС рятувальники жінка
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    У Мелітополі четверо надзвичайників рятували жінку від обручки (фото)