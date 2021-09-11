У Мелітополі четверо надзвичайників рятували жінку від обручки (фото)

Палець потерпілої набряк, вона не могла зняти прикрасу самостійно

У Мелітополі рятувальники виручили жінку, яка потрапила у халепу. Вона не змогла зняти каблучку з набряклого пальця. Як повідомили у ДСНС Запорізької області, вогнеборці прибули на виклик на вулицю Гоголя близько сьомої ранку.

Жінка, яка звернулася по допомогу, потрапила у нетипову пастку. Вона надягла каблучку, і її палець почав набрякати. За лічені хвилини бідолашна вже не могла самостійно зняти прикрасу.

За допомогою спецобладнання рятувальники обрізали обручку, звільнивши палець жінки.

У порятунку брали участь 2 одиниці техніки та 4 чоловіки особового складу.

Раніше у Шевченківському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому гуртожитку на вулиці Дегтярівській, 49. Як виявилося, пожежа виникла в одній із кімнат на шостому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку на площі 10 кв. м.