У Мелітополі четверо надзвичайників рятували жінку від обручки (фото)
Палець потерпілої набряк, вона не могла зняти прикрасу самостійно
У Мелітополі рятувальники виручили жінку, яка потрапила у халепу. Вона не змогла зняти каблучку з набряклого пальця. Як повідомили у ДСНС Запорізької області, вогнеборці прибули на виклик на вулицю Гоголя близько сьомої ранку.
Жінка, яка звернулася по допомогу, потрапила у нетипову пастку. Вона надягла каблучку, і її палець почав набрякати. За лічені хвилини бідолашна вже не могла самостійно зняти прикрасу.
За допомогою спецобладнання рятувальники обрізали обручку, звільнивши палець жінки.
У порятунку брали участь 2 одиниці техніки та 4 чоловіки особового складу.
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Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.
Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.