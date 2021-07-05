Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли українці перестануть носити маски

Українцям поки зарано розраховувати на колективний імунітет

Маже півтора року в багатьох країнах світу люди носять захисні маски поза межами своїх осель. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли українці зможуть зняти маски з облич, повідомляє ТСН

Він наголосив, що відмовитися від масок Україна зможе лише у двох випадках: коли вся країна досягне адекватних рівнів вакцинації або ж коли весь світ попрощається з коронавірусом.

«Думаю, всі вже звикли до масок. Насправді я б не радив їх знімати. Чому? Попри на вже проведену вакцинацію, на те, що частина людей, які перехворіли, навіть на тлі поліпшення епідемічних показників міжнародні організації, ВООЗ, CDC вводять додаткову норму навіть для вакцинованих людей продовжувати носити маски, особливо, коли ми знаходимося в замкнутому просторі або якщо у нас недостатній рівень вентиляції й ми не можемо гарантувати, що люди не заразяться», – заявив Кузін.

Так, найближчим часом маски не варто знімати навіть вакцинованим проти коронавірусу людям.

Кузін також зауважив, що у приміщеннях маски залишаться обов'язковими ще надовго.

«Для закритих приміщень швидше за все маски залишаться ще на довгий час, поки ми не досягнемо адекватних рівнів вакцинації або поки весь світ не попрощається з коронавірусною хворобою», – вважає санлікар.

Головний санлікар країни також зауважив, що українцям поки зарано розраховувати на колективний імунітет. Оскільки кількість вакцинованих та навіть перехворілих в країні не занадто велика.

«Кількість українців, які перехворіли, не сильно велика. Проста математика показує, що це близько 2,5 мільйони осіб. Ми маємо попередні дослідження з визначення тих, хто перехворів. Попередні цифри говорять, що принаймні 32% перехворіло. Тобто, якщо 32% вже мають імунітет, плюс, якщо ми зробимо 10 мільйонів щеплень, і, враховуючи темпи вакцинації, в осінній період ми вийдемо на 50 – 60% імунітету», – додав Кузін.

І навіть ці показники недостатні для того, аби повернутися до звичайного життя.

Впродовж минулої доби, 4 липня, в Україні зареєстрували 244 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 333 пацієнти з симптомами, які потребували медичного нагляду. За цей самий період від ускладнень хвороби померли 14 пацієнтів. Натомість одужали – 419 людей.

Від початку пандемії Covid-19 в Україні зареєстрували 2 237 823 випадки зараження коронавірусом.

2 171 601 мешканець країни вже подолали хворобу, але з життя пішли 52 484 пацієнти.