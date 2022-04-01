У Малій Рогані окупанти розстріляли 20 машин із людьми: тіла забрали лише зараз

Мирні мешканці, намагаючись врятуватися від обстрілу, розвертали свої автівки, однак багато людей загинули

Російські окупанти цинічно розстріляли у Малій Рогані машини з цивільними людьми. Однак їхні тіла змогли лише забрати тепер. Про це повідомила Людмила Денісова в Telegram.

Про злочин окупантів стало відомо після звільнення Малої Рогані від загарбників. Мирні мешканці, намагаючись врятуватися від обстрілу, розвертали свої автівки, однак багато людей загинули.

Людмила Денісова розповіла, що тіла деяких загиблих вдалося забрати лише зараз. Російські окупанти взяли під контроль трасу Київ – Харків – Довжанський ще 27 лютого.

Уповноважена з прав людини зазначила, що у колоні були лише цивільні автомобілі. Однак російських окупантів це не зупинило.

Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео з траси. По усій дорозі стоять розтрощені автомобілі.

Денісова зазначила, що вбивства цивільних осіб це грубе порушення статті 3 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та злочин проти людяності та воєнний злочин згідно статей 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

«Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні», – заявила Денісова.

Нагадаємо, внаслідок масових обстрілів на Харківщині виникли масштабні пожежі (фото).

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