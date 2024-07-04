На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов

Начальник Харківської ОВА ініціював незалежну експертизу фортифікацій в області

Начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов ініціював додаткову перевірку оборонних споруд у регіоні. Незалежну інспекцію проведе Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені Бокаріуса». Спеціалісти перевірять якість робіт, їхніх обсяг і вартість матеріалів, зокрема чи були ціни ринковими. Така незалежна експертиза охопить усі 200 фортифікацій на третій лінії оборони, за будівництво якої відповідає ОВА. Про це повідомив на своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі ми будуємо дуже велику кількість фортифікаційних споруд. Ці роботи виконують значна кількість компаній. Саме тому ми маємо запровадити додаткові механізми контролю та нагляду, щоб бути впевненими, що підрядники виконали роботи повністю, за тією вартістю, яка відповідає ринковій, і за якістю, що має відповідати всім нормативам. Для цього ми підписали меморандум з «Інститутом судових експертиз», який перевірить кожний об'єкт», – зазначив керівник обласної адміністрації Олег Синєгубов. Він додав, що меморандум узгодили в межах діяльності робочої групи «Прозорість та підзвітність», де присутні всі представники силових відомств та правоохоронного блоку.

Підписання такого меморандуму – перший в Україні подібний досвід співпраці, відзначає директор Інституту Сергій Тюлєнєв.

«Перед тим, як закривати акти і підписувати їх, Харківська обласна військова адміністрація звертатиметься до нас для проведення комплексних експертиз. Після проведення експертного дослідження надаватимемо результати. Переконані, що таке рішення значно підсилить ефективність виконання робіт та забезпечить раціональне використання бюджетних коштів», – зазначив Сергій Тюлєнєв.

Якість робіт, їхній обсяг і вартість: незалежні експерти перевірять фортифікації на Харківщині – Олег Синєгубов фото з відкритих джерел

Нагадаємо, як раніше заявляв Олег Синєгубов, Харківська ОВА розпочала будувати фортифікаційні споруди ще з весни 2022 року. Спочатку це робили безпосередньо в Харкові та на околицях міста, а надалі просувалися в бік українсько-російського кордону в міру того, як Сили оборони звільняли область від окупантів.

За словами керівника регіону, наразі обласна адміністрація відповідає за третю лінію оборони, яка розташована переважно в 17-35 км, а інколи взагалі у 3-5 км від російських позицій, тому часто робітники потрапляли під удари ворожих FPV-дронів. На цей час щонайменше 30 одиниць техніки знищені, 4 будівельники загинули та 15 отримали поранення. Через це, пояснює Олег Синєгубов, часто доводиться ставити на паузу зведення оборонних споруд, що розташовані в безпосередній близькості до ворога.

Однак там, де інтенсивність атак невелика, обласна адміністрація нарощує будівництво потужних фортифікацій: зокрема встановлюються тетраедри, протитанкові рови, опорні пункти, бліндажі та невибухові загородження. Значну частину таких укріплень, що були побудовані силами обласної адміністрації, вже займають українські військові.

Такі укріплення вже високо оцінили військові, які воюють на Харківському напрямку. Нещодавно боєць 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Івана Сірка показав наявні фортифікації, зокрема довготермінову вогневу точку, виконану з бетону належної товщини. «Обладнаний нормально. Усе, що потрібно, є. Буржуйка. Ззовні обкладений лісом. Хто каже, що погано зроблено? Засипаний землею. Це найкраще, що було в нас», – говорить боєць.