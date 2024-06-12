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Forbes: Армія США вперше успішно застосувала лазерну зброю в бойових умовах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Forbes: Армія США вперше успішно застосувала лазерну зброю в бойових умовах
Лазери, ймовірно, можуть стати головним засобом протидії безпілотникам
фото: BlueHalo

Військові США наразі мають приблизно 31 різну програму бойових лазерів

Через півстоліття суцільних невдач Пентагону, ймовірно, вдалося створити бойовий лазер, який справді працює. Як пише Forbes, лазер армії США вперше збив безпілотник в бойових умовах.

На початку травня начальник відділу закупівель армії США Даг Буш сказав виданню, що американським військовим вдалося збити безпілотник за допомогою лазера у бойових умовах. Але тепер офіційні представники Пентагону відмовляються публічно підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

Автор публікації поспілкувався із Джонатаном Манімейкером, генеральним директором компанії BlueHalo, виробником військового лазера Locust, який «почали експлуатувати» за кордоном у листопаді 2022 року. Він теж не став щось підтверджувати, або спростовувати, але зізнався, що солдати, які використовувати цей лазер, «висловили особисту подяку за захист, який він надає».

Як зауважує Forbes, Пентагон хотів перетворити лазер на зброю одразу, як цю технологію було винайдено. «Здавалося, лазер був саме тим, що шукали військові. У 1962 році, лише через два роки після першої лабораторної демонстрації лазера, проект Пентагону Defender уже мав на меті збивати радянські ракети», – пише видання.

Вже 1973 року наступник Defender збив безпілотник-мішень на авіабазі Кертленд у Нью-Мексико, але технологію так і не вдалося перетворити на практичну зброю. Після того успішну роботу бойових лазерів демонстрували ще не раз в рамках різних проектів, але жодного разу апарат не вдавалося зробити придатним до використання в реальних умовах.

Військові США наразі мають приблизно 31 різну програму бойових лазерів. Декілька з них зараз справді стоять на бойовому чергуванні для захисту американських військ та кораблів від невеликих безпілотників, які використовують єменські хусити та повстанці в Іраку.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії заявило про перше успішне випробування лазерної зброї проти повітряних цілей. Про це повідомляє пресслужба відомства. Лазерна зброя працює з точністю, еквівалентною влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 м. 

Раніше повідомлялося, що Північна Корея провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня. 

Теги: Forbes безпілотник Пентагон військові

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