На Кіровоградщині зафіксували шість випадків кору
- Сьогодні, 20:20
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Майже всі випадки кору завезені з регіонів, де реєструються підвищені рівні захворюваності
Станом на сьогодні в Кіровоградській області зареєстровано 6 вірусологічно підтверджених випадків кору (з початку 2018р.). З них - 4 випадки серед дітей та підлітків віком до 17 років. Про це повідомила прес-служба Кіровоградського обласного лабораторного центру.
«Майже всі випадки кору завезені з регіонів, де реєструються підвищені рівні захворюваності на кір — Одеська, Івано-Франківська, Київська області. Єдиною надійною профілактикою кору та запобіганню ускладнень є профілактичні щеплення», — повідомили в прес-службі.
Як повідомлялося, на Одещині через кір та негоду продовжили канікули в школах 14 районів.
На Закарпатті через кір в одному з районів закрили школи. Крім того,Закарпаття замовило вакцину проти кору в Угорщині.
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