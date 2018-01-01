На Кіровоградщині зафіксували шість випадків кору

Майже всі випадки кору завезені з регіонів, де реєструються підвищені рівні захворюваності

Станом на сьогодні в Кіровоградській області зареєстровано 6 вірусологічно підтверджених випадків кору (з початку 2018р.). З них - 4 випадки серед дітей та підлітків віком до 17 років. Про це повідомила прес-служба Кіровоградського обласного лабораторного центру. «Майже всі випадки кору завезені з регіонів, де реєструються



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Майже всі випадки кору завезені з регіонів, де реєструються підвищені рівні захворюваності

Станом на сьогодні в Кіровоградській області зареєстровано 6 вірусологічно підтверджених випадків кору (з початку 2018р.). З них - 4 випадки серед дітей та підлітків віком до 17 років. Про це повідомила прес-служба Кіровоградського обласного лабораторного центру.

«Майже всі випадки кору завезені з регіонів, де реєструються підвищені рівні захворюваності на кір — Одеська, Івано-Франківська, Київська області. Єдиною надійною профілактикою кору та запобіганню ускладнень є профілактичні щеплення», — повідомили в прес-службі.

Як повідомлялося, на Одещині через кір та негоду продовжили канікули в школах 14 районів.

На Закарпатті через кір в одному з районів закрили школи. Крім того,Закарпаття замовило вакцину проти кору в Угорщині.

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