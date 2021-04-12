Україна ввела нові обмеження на кордоні з Білоруссю

Додаткові обмеження будуть діяти щонайменше до 31 грудня

На кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області вводяться додаткові обмеження. Заходи спрямовані на посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму. Про це у Facebook повідомляє Північне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що обмеження будуть діяти з 12 квітня до 31 грудня 2021 року. Під заборону потрапляють: