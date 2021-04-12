Україна ввела нові обмеження на кордоні з Білоруссю
Додаткові обмеження будуть діяти щонайменше до 31 грудня
На кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області вводяться додаткові обмеження. Заходи спрямовані на посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму. Про це у Facebook повідомляє Північне регіональне управління Державної прикордонної служби.
Повідомляється, що обмеження будуть діяти з 12 квітня до 31 грудня 2021 року. Під заборону потрапляють:
- будь-які роботи 22:00 до 06:00 в смузі від прикордонних знаків у глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів (крім сільськогосподарських робіт);
- рух дорогами, яких немає в реєстрі автомобільних доріг та які ведуть до лінії державного кордону, з 22:00 до 06:00;
- стоянка транспортних засобів і техніки на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктів пропуску, якщо вона не пов'язана з технічними несправностями і очікуванням перетину кордону;
- польоти легкомоторних літаків, квадрокоптеров і інших БПЛА без попереднього повідомлення;
- підвезення на авто і в поїздах людей без документів;
- зупинка поїздів (крім пасажирських) при в'їзді на митну територію України до залізничної станції «Сарни» та у зворотному напрямку.
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