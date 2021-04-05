В'язниця Гуантанамо закрила надсекретний об'єкт

Всі 40 в'язнів Гуантанамо тепер переміщені з трьох об'єктів у два

У так званому секретному таборі № 7 в умовах особливо суворого режиму утримувалися найбільш небезпечні ув'язнені

Американські військові перевели всіх найбільш небезпечних ув'язнених в’язниці Гуантанамо з так званого надсекретного табору №7, де діяли суворі умови утримання, у сусідній блок – табір № 5.

Як повідомляє Південне командування збройних сил США, всі 40 в'язнів тепер переміщені з трьох об'єктів у два.

У командуванні пояснюють, що ці зміни не ставлять під загрозу безпеку персоналу і не порушують чинні умови утримання ув'язнених. При цьому пояснюється, що це було зроблено, в тому числі для «скорочення операційних витрат»

У так званому секретному таборі №7 в умовах особливо суворого режиму утримувалися найбільш небезпечні ув'язнені.

Як відомо, спецтюрма в Гуантанамо розташована на військово-морській базі в затоці Гуантанамо на Кубі, в 15 км від однойменного міста. У 1990-ті роки тут був фільтраційний табір для біженців з Куби і Гаїті, які намагалися перебратися в США.

Рішення про створення спецв'язниці на території бази прийняв Пентагоном в рамках антитерористичної програми адміністрації президента Джорджа Буша - молодшого.

У період з листопада 2001 року по березень 2002 року адміністрацією Буша був виданий ряд указів, що стосуються установи в'язниці для особливо небезпечних злочинців, визначення їх статусу та створення спеціальних судових органів – військових комісій, що знаходилися у віданні міністерства оборони. Табір тимчасового утримання в Гуантанамо був переобладнаний і перепрофільований в повноцінне пенітенціарний заклад.

У лютому цього року прессекретар Білого дому підтвердила, що адміністрація президента США Джо Байдена буде домагатися домогтися закриття спецв'язниці на базі Гуантанамо на Кубі.

В кінці грудня 2016 року Обама, незважаючи на відмову Конгресу фінансувати закриття в'язниці в 2017 році, обіцяв продовжити переведення в'язнів Гуантанамо в інші країни до останнього дня свого президентства. Однак 45-й президент США Дональд Трамп підписав наказ, згідно з яким в'язниця продовжила роботу.