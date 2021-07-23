  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пасажири через ДТП отримаали перелами кінцівок та забиття&nbsp; - На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    Пасажири через ДТП отримаали перелами кінцівок та забиття 
    Фото: Поліція Луганської області

    Водій ймовірно перевищив швидкість та не впорався з керуванням

    Сьогодні, близько о 15:50 на автодорозі Н-21 «Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк» сталася ДТП. Постраждалі пасажири отримали ушкодження різного ступеню тяжкості. Про це пише пресслужба поліції Луганської області.

    Як зазначається у повідомленні, 55-річний водій, який рухався у напрямку до Харкова з шістьма пасажирами – вилетів у кювет внаслідок того, як перевищив швидкість та не впорався з керуванням.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні
    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні

    «Внаслідок ДТП пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалим на місці пригоди медиками та поліцейськими була надана допомога та п'ятеро з них були госпіталізовані до лікарні», – пише пресслужба поліції.

    Наразі, проти водія автобуса Mercedes-Benz Sprinter відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального Кодексу України.

    Нагадаємо, сьогодні в Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою, яка виїхала на переїзд, попри сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів.

    Пізніше стало відомо, що в результаті аварії постраждали п'ятеро осіб: їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.

    Теги: ДТП Луганщина водій лікарня аварія Луганськ поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні