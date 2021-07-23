На Луганщині мікроавтобус злетів в кювет, п’ятеро людей у лікарні

Водій ймовірно перевищив швидкість та не впорався з керуванням

Сьогодні, близько о 15:50 на автодорозі Н-21 «Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк» сталася ДТП. Постраждалі пасажири отримали ушкодження різного ступеню тяжкості. Про це пише пресслужба поліції Луганської області.

Як зазначається у повідомленні, 55-річний водій, який рухався у напрямку до Харкова з шістьма пасажирами – вилетів у кювет внаслідок того, як перевищив швидкість та не впорався з керуванням.

«Внаслідок ДТП пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалим на місці пригоди медиками та поліцейськими була надана допомога та п'ятеро з них були госпіталізовані до лікарні», – пише пресслужба поліції.

Наразі, проти водія автобуса Mercedes-Benz Sprinter відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні в Закарпатській області на залізничному переїзді потяг зіткнувся з вантажівкою, яка виїхала на переїзд, попри сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії постраждали п'ятеро осіб: їх відвезли з місця інциденту каретами екстреної медичної допомоги.