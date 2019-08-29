На Луганщині оголосили про масове відключення води



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Жителі Лисичанська, Новодружеська та Привілля можуть залишитись без води

Жителів Луганської області попередили про відключення від водопостачання. Про це повідомляється на сайті міськради Лисичанська.

Водопостачання можуть відключити в містах Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля через борги перед «Лисичанськводоканалом». Зазначено, що дебіторська заборгованість на 1 серпня становить 77,4 млн грн, у тому числі заборгованість населення - понад 69 млн грн.

«Отримано повідомлення від ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» про повне відключення з 9.00 30 серпня від постачання електроенергії об'єктів ЛКСП «Лисичанськводоканал», у зв'язку з порушенням договору щодо розрахунків за спожиту електроенергію ЛКСП «Лисичанськводоканал». Просимо зробити необхідний запас води», - йдеться в повідомленні.

При цьому міська влада обіцяє організувати підвіз води силами управління ДСНС для соціальної сфери і населення згідно графіків.

Нагадаємо, 9 липня було відновлено електропостачання кількох об'єктів компанії «Вода Донбасу». До цього об'єкти були відключені ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» на вимогу ДПЗД «Укрінтеренерго» у зв'язку із заборгованістю за спожиту електроенергію.