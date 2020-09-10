На Львівщині дитина опинилась у реанімації через кота



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Одразу після нападу кіт зник, і де його тепер шукати ніхто не знає

Хлопця госпіталізували до реанімації після того, як його подряпав кіт

На Львівщині у 8-річного хлопчика підозрюють сказ через безпритульного кота, який напав на дитину біля подвір’я.

За словами батька хлопчика, він намагався погладити кота, однак той його вкусив, повідомляють «Факти ICTV».

Мати одразу звернулася до лікарів. Перша вакцина проти сказу допомогла, а друга викликала дивну реакцію в організмі дитини. Його довелося госпіталізувати до реанімації.

Уже відомо, що кіт, який напав на дитину – безпритульний. Хлопчик навіть не встиг точно запам’ятати, який він на вигляд. Лише пригадав, що темний з білими плямами.

Одразу після нападу кіт зник, і де його тепер шукати ніхто не знає.

Місцеві чиновники зізнаються – боротися з безпритульними тваринами практично неможливо. Досі ніхто не вів їхнього обліку, а вакцинацію робили здебільшого домашнім собакам та котам.

Місцеві налякані нападом кота, але ще більше бояться, що після інциденту в районі можуть розпочати справжнє полювання на тварин. Тому мешканці просять чиновників не знищувати собак і котів, а підійти до проблеми якось гуманно.

До слова, в Україні власників тварин, які не прибирають за ними на вулиці, хочуть штрафувати.