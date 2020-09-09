Трагедія під Києвом: підлітка вдарило струмом на залізничній станції



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Хлопець заліз на вагон вантажного потягу, де його вдарило струмом

За життя хлопця борються медики

У селищі Коцюбинське, що під Києвом, на залізничній станції хлопчик виліз на вагон та отримав ураження електрострумом. Про це повідомив поліції черговий залізничної станції «Біличі».

На місце події прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські місцевого відділу поліції, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що 14-річний хлопець разом зі своїм однокласником бавилися на залізничному вокзалі. Підліток заліз на один із вантажних вагонів потягу, що стояв на відстої. Школяр зачепився головою об дріт під великою напругою та отримав ураження струмом.

Однокласник відразу ж побіг кликати на допомогу дорослих, які й викликали поліцію та медиків. Хлопець отримав 60% термічних опіків ІІ-ІІІ ступеня. Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні, де за його життя борються медики.

Правоохоронці проводять перевірку надзвичайної події за участі неповнолітнього.

Поліція Київщини закликає дітей проводити своє дозвілля у дозволених місцях, подалі від об’єктів підвищеної небезпеки.