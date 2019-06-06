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    Донецький наркоаграрій облаштував під Києвом парник з коноплями (фото)

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    У парнику працівники поліції вилучили понад 30 кущів забороненого зілля - Донецький наркоаграрій облаштував під Києвом парник з коноплями (фото)
    У парнику працівники поліції вилучили понад 30 кущів забороненого зілля
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини виявила чергового наркоаграрія

    Уродженець Донецька, який тимчасово проживає у місті Буча, облаштував парник, де вирощував зілля конопель. Виявили незаконні посіви оперативники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків поліції Київщини спільно з працівниками Ірпінського відділу поліції під час проведення комплексної оперативно-профілактичної операції «Мак». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    У спеціально облаштованому парнику працівники поліції вилучили понад 30 кущів забороненого зілля.

    41-річний чоловік зізнався, що власноруч посадив траву коноплі і доглядав за нею.

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    Також правопорушник пояснив, що вирощував для власного вжитку. Однак справжні мотиви працівники поліції з’ясують під час проведення досудового слідства.

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    Донецький наркоаграрій облаштував під Києвом парник з коноплями (фото)
    Донецький наркоаграрій облаштував під Києвом парник з коноплями (фото)
    Донецький наркоаграрій облаштував під Києвом парник з коноплями (фото)

    Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.  

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    Київщина наркотики Буча поліція чоловік
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