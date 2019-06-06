Донецький наркоаграрій облаштував під Києвом парник з коноплями (фото)



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У парнику працівники поліції вилучили понад 30 кущів забороненого зілля Фото: Нацполіція

Поліція Київщини виявила чергового наркоаграрія

Уродженець Донецька, який тимчасово проживає у місті Буча, облаштував парник, де вирощував зілля конопель. Виявили незаконні посіви оперативники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків поліції Київщини спільно з працівниками Ірпінського відділу поліції під час проведення комплексної оперативно-профілактичної операції «Мак». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

У спеціально облаштованому парнику працівники поліції вилучили понад 30 кущів забороненого зілля.

41-річний чоловік зізнався, що власноруч посадив траву коноплі і доглядав за нею.

Також правопорушник пояснив, що вирощував для власного вжитку. Однак справжні мотиви працівники поліції з’ясують під час проведення досудового слідства.

Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.