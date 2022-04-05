На Львівщині пролунали вибухи: мешканців закликають не виходити з укриття

Мешканців Львівщини закликали не знімати нічого на відео, не фотографувати і не поширювати припущень

На Львівщині у Радехові пролунали вибухи. Про це повідомив очільник Львівської ОВА/ОВА Максим Козицький.

«Жителі Львівщини, сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях», – написав Козицький.

Згодом він додав про вибухи у Радехові.

«Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях», – написав Козицький.

Він також вкотре закликав мешканців не знімати нічого на відео, не фотографувати і не поширювати припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.

«Чекайте офіційної інформації», – закликав голова Львівської ОДА (ОВА).

Станом на цю годину інформації щодо постраждалих нема.

«Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом», – додав Козицький.





Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що на Україну чекає друга фаза війни, яка ніяк не почнеться, а після її початку ще два тижні триватимуть потужні бої.