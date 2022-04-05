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    На Львівщині пролунали вибухи

    На Львівщині пролунали вибухи: мешканців закликають не виходити з укриття - На Львівщині пролунали вибухи
    На Львівщині пролунали вибухи: мешканців закликають не виходити з укриття
    фото з відкритих джерел

    Мешканців Львівщини закликали не знімати нічого на відео, не фотографувати і не поширювати припущень

    На Львівщині у Радехові пролунали вибухи. Про це повідомив очільник Львівської ОВА/ОВА Максим Козицький.

    «Жителі Львівщини, сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях», – написав Козицький.

    Згодом він додав про вибухи у Радехові.

    «Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях», – написав Козицький.

    Він також вкотре закликав мешканців не знімати нічого на відео, не фотографувати і не поширювати припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.

    «Чекайте офіційної інформації», – закликав голова Львівської ОДА (ОВА).

    Станом на цю годину інформації щодо постраждалих нема.

    «Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом», – додав Козицький.


    Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що на Україну чекає друга фаза війни, яка ніяк не почнеться, а після її початку ще два тижні триватимуть потужні бої.

    Теги: росія окупанти Львівщина війна Україна окупація #stoprussia
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    На Львівщині пролунали вибухи