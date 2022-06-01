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    Події в Україні

    Обстріл Миколаєва: мер показав масштаби руйнувань (фото)

    Окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах Миколаєва - Обстріл Миколаєва: мер показав масштаби руйнувань (фото)
    Окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах Миколаєва
    фото: Олександ Сєнкевич/Telegram

    Після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла

    Російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах Миколаєва. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі. Про це повідомив міський голова Олександ Сєнкевич.

    Мер розповів, що одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну – госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя. Також відомо про ще двох поранених.

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    Обстріл Миколаєва: мер показав масштаби руйнувань (фото)
    Обстріл Миколаєва: мер показав масштаби руйнувань (фото)
    Обстріл Миколаєва: мер показав масштаби руйнувань (фото)
    Обстріл Миколаєва: мер показав масштаби руйнувань (фото)

    «На одній із адрес пошкоджений газопровід – без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою – порив водопроводу. Найближчими днями ремонтні бригади усе відпрацюють. Також після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, наразі енергетики оперативно все відремонтували», – поінформував міський голова.

    Сєнкевич також повідомив, комунальники роздали людям плівку, щоб забити пошкоджені вікна. Також вони допоможуть вивезти великогабаритне сміття та навести лад біля будинків.

    Нагадаємо, сьогодні близько 14:45 окупанти обстріляли Миколаїв з артилерії.

    Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що повертатися до Миколаєва поки що ще зарано. Ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли.

    Нагадаємо, що російські війська зранку 30 травня обстріляли Миколаїв. Переважно у будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також є ушкодження зовнішніх стін.

    Наразі Миколаїв та більшість території області перебувають під контролем України. Росіяни регулярно обстрілюють Миколаївщину. Наприклад, зранку 29 травня окупанти обстріляли Миколаїв. Тоді загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень. А у ніч проти 30 травня обстріляли Новий Буг: пошкодили магазин, аптеку та житлові будинки. Постраждали двоє людей.

    Як напередодні заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий.

    Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників.

    Теги: росія окупанти війна обстріл сміття мер Україна магазин окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Обстріл Миколаєва: мер показав масштаби руйнувань (фото)