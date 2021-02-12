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    Хуртовини в Києві та шістьох областях: оголошено штормове попередження

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    <p>У Києві та Київській області хуртовини, на дорогах ожеледиця</p> - Хуртовини в Києві та шістьох областях: оголошено штормове попередження

    У Києві та Київській області хуртовини, на дорогах ожеледиця

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Синоптики попереджають, що на дорогах більшості областей ожеледиця

    Погода в Україні продовжує погіршуватись. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

    Завтра, 13 лютого, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях хуртовина. На дорогах більшості областей ожеледиця.

    У Києві та Київській області сьогодні вдень та завтра 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

    Нагадаємо, в Україні через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях. 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях, а саме: Львівська – 38, Одеська – 15, Сумська – 15, Київська – 7, Чернівецька – 7 та Закарпатська – 4».

    Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

    Як зазначалося, для недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту діють обмеження руху на в’їзд до м. Києва на автодорозі (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь).

    За інформацією Служби автомобільних доріг з 6 год. 15 хв. 11 лютого введено обмеження руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі (М-06 Київ-Чоп) у Закарпатській області.

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    Теги: вихідні прогноз погоди ДСНС снігопад негода
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