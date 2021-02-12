Хуртовини в Києві та шістьох областях: оголошено штормове попередження

У Києві та Київській області хуртовини, на дорогах ожеледиця

Синоптики попереджають, що на дорогах більшості областей ожеледиця

Погода в Україні продовжує погіршуватись. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Завтра, 13 лютого, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Рівненській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Харківській областях хуртовина. На дорогах більшості областей ожеледиця.

У Києві та Київській області сьогодні вдень та завтра 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, в Україні через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях. 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях, а саме: Львівська – 38, Одеська – 15, Сумська – 15, Київська – 7, Чернівецька – 7 та Закарпатська – 4».

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

Як зазначалося, для недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту діють обмеження руху на в’їзд до м. Києва на автодорозі (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь).

За інформацією Служби автомобільних доріг з 6 год. 15 хв. 11 лютого введено обмеження руху великовагового автотранспорту на автомобільній дорозі (М-06 Київ-Чоп) у Закарпатській області.