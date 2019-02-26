  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Львівщині у ставку втопився восьмирічний хлопчик

    • Розсилка
    На Львівщині у ставку втопився восьмирічний хлопчик
    Фото ілюстративне

    В ставку села Баранівці Самбірського району місцеві жителі виявили і підняли з води тіло хлопчика, якого шукали упродовж усього вечора

    На Львівщині у селі Баранівці втопився восьмирічний хлопчик. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

    «25 лютого, о 23:40 годині, в ставку села Баранівці Самбірського району місцеві жителі виявили і підняли з води тіло хлопчика 2011 року народження, якого шукали упродовж усього вечора», – повідомили у департаменті.

    Читайте також

    Наприкінці липня 2018 року на Львівщині у сільському ставку втопився однорічний малюк. Трагедія сталася в одному із сіл Кам'янка-Бузького району Львівської області.

    «Близько 17:30 батько помітив відсутність сина віком рік та чотири місяці, який перебував на території домогосподарства. Невдовзі він виявив малюка у ставку поблизу дому, після чого відвіз до лікарні, де медики констатували смерть дитини», - розказали тоді у поліції.

    Нагадаємо, у листопаді співробітник київського ресторану врятував 12-річного хлопчика, що впав у озеро.

    Читайте також
    трагедія Львівщина діти смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ