На Львівщині у ставку втопився восьмирічний хлопчик



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Фото ілюстративне

В ставку села Баранівці Самбірського району місцеві жителі виявили і підняли з води тіло хлопчика, якого шукали упродовж усього вечора

На Львівщині у селі Баранівці втопився восьмирічний хлопчик. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

«25 лютого, о 23:40 годині, в ставку села Баранівці Самбірського району місцеві жителі виявили і підняли з води тіло хлопчика 2011 року народження, якого шукали упродовж усього вечора», – повідомили у департаменті.

Наприкінці липня 2018 року на Львівщині у сільському ставку втопився однорічний малюк. Трагедія сталася в одному із сіл Кам'янка-Бузького району Львівської області.

«Близько 17:30 батько помітив відсутність сина віком рік та чотири місяці, який перебував на території домогосподарства. Невдовзі він виявив малюка у ставку поблизу дому, після чого відвіз до лікарні, де медики констатували смерть дитини», - розказали тоді у поліції.

Нагадаємо, у листопаді співробітник київського ресторану врятував 12-річного хлопчика, що впав у озеро.