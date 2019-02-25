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    На Нивках підліток вистрибнув з шостого поверху

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    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група - На Нивках підліток вистрибнув з шостого поверху
    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група
    Фото: Інформатор

    Хлопчик помер у кареті швидкої допомоги

    У понеділок, 25 лютого, в Києві на вулиці Салютній, 15 стався нещасний випадок: підліток вистрибнув з вікна 6 поверху 9-поверхового будинку. Від отриманих травм хлопчик помер.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 14:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, загиблому було 15 років. Хлопець вистрибнув з вікна парадного, яке знаходиться між шостим і сьомим поверхами. Спочатку підліток впав на козирок парадного, а після цього - на асфальт.

    На місце прибули медики, проте постраждалий помер в кареті «швидкої».

    Що стало причиною такого вчинку - невідомо. Також невідомо, чи проживав хлопчик в цьому будинку.

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

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    На Нивках підліток вистрибнув з шостого поверху
    На Нивках підліток вистрибнув з шостого поверху
    На Нивках підліток вистрибнув з шостого поверху
    На Нивках підліток вистрибнув з шостого поверху
    На Нивках підліток вистрибнув з шостого поверху
    На Нивках підліток вистрибнув з шостого поверху
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

    15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

    19 лютого на вулиці Арсенальній у Києві хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив.

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