На Нивках підліток вистрибнув з шостого поверху



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На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

Хлопчик помер у кареті швидкої допомоги

У понеділок, 25 лютого, в Києві на вулиці Салютній, 15 стався нещасний випадок: підліток вистрибнув з вікна 6 поверху 9-поверхового будинку. Від отриманих травм хлопчик помер.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 14:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, загиблому було 15 років. Хлопець вистрибнув з вікна парадного, яке знаходиться між шостим і сьомим поверхами. Спочатку підліток впав на козирок парадного, а після цього - на асфальт.

На місце прибули медики, проте постраждалий помер в кареті «швидкої».

Що стало причиною такого вчинку - невідомо. Також невідомо, чи проживав хлопчик в цьому будинку.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

19 лютого на вулиці Арсенальній у Києві хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив.