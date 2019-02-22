У Києві хлопець випав з вікна багатоповерхівки (фото)



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Трагедія сталася на вулиці Вишняківській Фото: Інформатор

Отримані чоловіком травми виявилися несумісними з життям

У п'ятницю, 22 лютого, на вулиці Вишняківській, 5 у Києві сталася трагічна подія: в результаті падіння з висоти загинув молодий чоловік.

Трагічна подія сталася близько 14:00. Про це повідомляє Інформатор.

Загиблому було близько 19 років.

За попередньою інформацією, молодий чоловік упав з вікна сходового прольоту багатоповерхового будинку. Карета швидкої допомоги оперативно прибула на місце події. Лікарі намагалися допомогти хлопцю, проте отримані травми виявилися занадто серйозними. Через кілька хвилин хлопець помер.

На місці події працював наряд поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Причини і деталі трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

19 лютого на вулиці Арсенальній у Києві хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив.