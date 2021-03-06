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    На Львівщині закордонні інвестори побудують завод з переробки картоплі

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    На новому підприємстві створять близько пів сотні робочих місць - На Львівщині закордонні інвестори побудують завод з переробки картоплі
    На новому підприємстві створять близько пів сотні робочих місць
    Ілюстраційне фото

    Для вигідного функціонування заводу є велика потреба в сировині

    Компанія «Централ Плейнс Груп Україна», заснована групою іноземних інвесторів з Великобританії і Фінляндії, має намір побудувати завод з перероблення картоплі на Львівщині. Про це йдеться в повідомленні Львівської облдерждаміністраціі.

    Як зазначається, «Централ Плейнс Груп Укаїна» вирощує картоплю в Кам'янка-Бузькому та Самбірському районах на загальній площі 700 га. Торік валове виробництво склало близько 15 тис. т.

    «Ми маємо намір побудувати в Глинянах Золочівського району завод з безвідходного перероблення картоплі, в тому числі в крохмаль. Вартість будівництва близько $7 млн. На підприємстві хочемо створити близько 50 робочих місць. Плануємо переробляти 40-50 тис. т картоплі на рік», – розповів член Ради Директорів компанії і представник Фінської Інвестиційного фонду Олег Дринь.

    Він зазначив, що для вигідного функціонування заводу є велика потреба в сировині.

    «Ми плануємо налагодити співпрацю з місцевими фермерами і побудувати ефективний процес вирощування і постачання сировини на завод. У планах співробітництво з USAID з розвитку фермерства та надалі налагодження процесу закупівлі в аграріїв картоплі», – додав він.

    Також він поінформував, що минулого року підприємство побудувало картоплесховище з холодильним обладнанням. Потужність сховища – 11 тис. т картоплі. В цьому році працюють над будівництвом другої черги картоплесховища такою ж потужністю. Крім того, планується збільшити площу вирощування картоплі.

    Нагадаємо, Фонд держмайна продав Вишняківський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 101,2 млн грн. На першому аукціоні за нього хотіли віддати 234 млн грн.

    Теги: Львівщина інвестиції завод Україна овочі
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