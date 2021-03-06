На Львівщині закордонні інвестори побудують завод з переробки картоплі

Для вигідного функціонування заводу є велика потреба в сировині

Компанія «Централ Плейнс Груп Україна», заснована групою іноземних інвесторів з Великобританії і Фінляндії, має намір побудувати завод з перероблення картоплі на Львівщині. Про це йдеться в повідомленні Львівської облдерждаміністраціі.

Як зазначається, «Централ Плейнс Груп Укаїна» вирощує картоплю в Кам'янка-Бузькому та Самбірському районах на загальній площі 700 га. Торік валове виробництво склало близько 15 тис. т.

«Ми маємо намір побудувати в Глинянах Золочівського району завод з безвідходного перероблення картоплі, в тому числі в крохмаль. Вартість будівництва близько $7 млн. На підприємстві хочемо створити близько 50 робочих місць. Плануємо переробляти 40-50 тис. т картоплі на рік», – розповів член Ради Директорів компанії і представник Фінської Інвестиційного фонду Олег Дринь.

Він зазначив, що для вигідного функціонування заводу є велика потреба в сировині.

«Ми плануємо налагодити співпрацю з місцевими фермерами і побудувати ефективний процес вирощування і постачання сировини на завод. У планах співробітництво з USAID з розвитку фермерства та надалі налагодження процесу закупівлі в аграріїв картоплі», – додав він.

Також він поінформував, що минулого року підприємство побудувало картоплесховище з холодильним обладнанням. Потужність сховища – 11 тис. т картоплі. В цьому році працюють над будівництвом другої черги картоплесховища такою ж потужністю. Крім того, планується збільшити площу вирощування картоплі.

Нагадаємо, Фонд держмайна продав Вишняківський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 101,2 млн грн. На першому аукціоні за нього хотіли віддати 234 млн грн.