Імпорт з Росії і Білорусі призводить до зупинки українських енергоблоків – експерт

Питання заборони імпорту стоїть на порядку денному в Раді національної безпеки та оборони

Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі призводить до зупинки блоків українських електростанцій.

Про це заявив економіст Олег Пендзін в ефірі телеканалу «Україна24».

«Однозначно імпорт зупиняє наші енергоблоки, зменшує доходи наших енергогенерувальних компаній, і як наслідок, зменшує доходи наших шахтарів. Тобто, все те, від чого тою чи іншою мірою залежить стабільність української економіки і її ріст», – заявив економіст.

За його словами, питання заборони імпорту стоїть на порядку денному в Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

«Наскільки я знаю, вже з цього приводу обговорювалося і в експертному середовищі достатньо активно, і в колах народних депутатів. Наскільки я знаю, це питання мало підійматися і на Раді безпеки та оборони», – додав економіст.

Нагадаємо, минулого року імпорт електроенергії з Росії і Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт.

Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії – в лютому 2021. З початку року було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.