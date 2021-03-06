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    Імпорт з Росії і Білорусі призводить до зупинки українських енергоблоків – експерт

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    Постачання електроенергії з Росії та Білорусі зменшує доходи українських енергогенерувальних компаній - Імпорт з Росії і Білорусі призводить до зупинки українських енергоблоків – експерт
    Постачання електроенергії з Росії та Білорусі зменшує доходи українських енергогенерувальних компаній
    Ілюстраційне фото

    Питання заборони імпорту стоїть на порядку денному в Раді національної безпеки та оборони

    Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі призводить до зупинки блоків українських електростанцій.
    Про це заявив економіст Олег Пендзін в ефірі телеканалу «Україна24».

    «Однозначно імпорт зупиняє наші енергоблоки, зменшує доходи наших енергогенерувальних компаній, і як наслідок, зменшує доходи наших шахтарів. Тобто, все те, від чого тою чи іншою мірою залежить стабільність української економіки і її ріст», – заявив економіст.

    За його словами, питання заборони імпорту стоїть на порядку денному в Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

    «Наскільки я знаю, вже з цього приводу обговорювалося і в експертному середовищі достатньо активно, і в колах народних депутатів. Наскільки я знаю, це питання мало підійматися і на Раді безпеки та оборони», – додав економіст.

    Нагадаємо, минулого року імпорт електроенергії з Росії і Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт.

    Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії – в лютому 2021. З початку року було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

    Найбільшим імпортером є «Дніпропецсталь-Енерго» Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії «ДЕ Трейдінг» Максима Єфімова і «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого.

    Теги: Білорусь Росія енергетика РНБО імпорт електроенергія Україна
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