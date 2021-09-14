Вагнергейт. Опозиція вимагає допитати всіх учасників наради у Зеленського

Опозиція хоче знати, про що йшлося на нараді у Зеленського

Депутат закликає правоохоронців не погоджуватися на пропозиції або вказівки щодо знищення доказів у справі ПВК Вагнера

У рамках розслідування справи щодо вагнергейту мають бути допитані усі учасники наради в кабінеті президента Володимира Зеленського включно з ним самим. Про це журналістам заявив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов. Він також звернувся до представників правоохоронних органів із закликом не погоджуватися на будь-які пропозиції або вказівки щодо знищення доказів у справі ПВК Вагнера.

«Події останніх днів розставляють крапки над «і» у справі розслідування того, як і ким була злита блискуча операція українських спецслужб по затриманню «вагнерівців». В цій країні уже всі знають, що спецоперація була. Спецоперація українських спецслужб в рамках кримінального провадження по затриманню злочинців з ПВК «Вагнер», які вбивали наших десантників, які вбивали невинних жертв МН17, які вбивали українських воїнів», – зазначив Герасимов.

«На мою думку, події останніх днів розвіють сумніви в тому, що операція була зупинена, а фактично злита і провалена після сумнозвісного засідання чи наради у Зеленського», – констатує Артур Герасимов.

«Риторичне запитання, хто та одна людина, яка могли після цієї наради віддати такий наказ. Саме тому ми вимагаємо допитати в рамках Тимчасової слідчої комісії всіх учасників цієї сумнозвісної наради у Зеленського», – наголосив співголова фракції «Європейська Солідарність».

«Ми вимагаємо запитати у керівника Служби безпеки України Баканова, чому за 13 місяців не було жодної слідчої дії для розслідування цього злочину. Але це – не завдання для цієї псевдо-ТСК, яка зараз почала своє засідання. Чи хтось вірить, що «Слуги народу» будуть розслідувати злочини свого керівництва?», – зауважує Герасимов.

Він вкотре закликав створити реальну ТСК, в предмет відання якої буде чітко записане питання розслідування зливу операції по «вагнерівцям». До складу цієї ТСК мають увійти представники всіх фракцій та депутатських груп, окрім «п’ятої колони», – переконаний Герасимов.

«Я б хотів звернутися до працівників правоохоронних органів, СБУ, ДБР, Управління розвідки та інших. Якщо до вас зверталися, звертаються чи будуть звертатися певні державні чиновники з вимогою чи проханням знищити чи переписати документи відносно цієї справи – не робіть цього. Це кримінальна відповідальність. Не покривайте злочинців, які здали цю блискучу операцію українських спецслужб», – резюмує Герасимов.

Напередодні голова ТСК, народна депутатка від монобільшості Мар'яна Безугла заявила, що Зеленського не можна викликати на засідання слідчої комісії.

Як заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, тема вагнергейту замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було.

Також партія Порошенка звинуватила «слуг» у брехні.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».